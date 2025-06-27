В Русском музее завершилась реставрация «Покорителей космоса» Александра Дейнеки

Реставраторы Русского музея завершили трехэтапную реставрацию монументального полотна Александра Дейнеки «Покорители космоса» (1961). Руководитель проекта — художник-реставратор высшей категории Нина Русакова.

Картина, созданная для Луганского художественного музея как символ космических достижений, написана в сложной смешанной технике (клеевая темпера и масло), что исключило применение стандартных методов восстановления. Грунт и красочный слой находились в аварийном состоянии, с риском осыпания при малейшем движении.

Первый этап реставрации прошел в «Парке покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина», где работа экспонировалась в рамках юбилейной выставки к 90-летию космонавта. Затем, в течение 2024 года, посетители Русского музея могли наблюдать за реставрацией через стеклянную перегородку зала № 86 корпуса Бенуа.

Под руководством Нины Русаковой была разработана новаторская методика. Лицевую сторону картины закрепили тончайшей японской бумагой со специальным слабым клеем, чтобы избежать разрушения при перемещении. Для укрепления слоев использовали составы на основе поливинилбутираля (ПВБ), восстановили связь холста, грунта и красок.

С полотна устранены деформации холста, укреплен красочный слой, удалены загрязнения и старые реставрационные кромки, восполнены утраты и восстановлена тонировка.