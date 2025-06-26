Коллекционер Кирилл Авелев собрал 40 (!) «Паразитов», чтобы поговорить о разводных мостах

21 июня в галерее «Борей» открылась двухчастная групповая выставка «Разведенные мосты». В ее основе — исследование эволюции образа разводного моста: от инженерного чуда до романтизированного символа города, «законсервированного» в культурном коде Петербурга.

Выставка разделена на историческую и современную секции. Актуальную часть представляют 40 авторов андерграундной арт-группы Parazit, чьи работы вдохновлены риторикой «город должен держать осанку, даже если мосты развели». Их инсталляции, картины и объекты приобретены коллекционером «на стадии "величия замысла" (до момента создания) — по принципу бордоских виноделов en primeur — до розлива из бочек».