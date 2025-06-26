Коллекционер Кирилл Авелев собрал 40 (!) «Паразитов», чтобы поговорить о разводных мостах

На примере работ из частного собрания и актуального совриска коллекционер прослеживает становление петербургского мифа.
Татьяна Свирина. Развели. 2024 год. Литография.
21 июня в галерее «Борей» открылась двухчастная групповая выставка «Разведенные мосты». В ее основе — исследование эволюции образа разводного моста: от инженерного чуда до романтизированного символа города, «законсервированного» в культурном коде Петербурга.
Выставка разделена на историческую и современную секции. Актуальную часть представляют 40 авторов андерграундной арт-группы Parazit, чьи работы вдохновлены риторикой «город должен держать осанку, даже если мосты развели». Их инсталляции, картины и объекты приобретены коллекционером «на стадии "величия замысла" (до момента создания) — по принципу бордоских виноделов en primeur — до розлива из бочек».
Владимир Козин. "Сон в Белую Ночь". 2025. Дерево, металл.
В числе авторов — Сергей Сизов, Алина Корякина, Ахель, Женя Дверь, Deus ExCavator, Наталья Феофилова-Фетинг, Игорь Плотников, Есберген Сабитов, Владимир Горохов, Глеб Гавриленков, Игорь Яновский, Эмилия Санги, Анна Калач, Марина Зубкова, MAR, Анна Смотритель, Василина Учайкина, Коля Садовник, Елена Струкова, Екатерина Романова, Софья Григорьева, КЛЕЩИ, Владимир Козин, Ксения Макаренко, София Ковалева, Мария Жирова, Стас Казимов, Победа Невольная, Юлия А. Павлова, Дмитрий Анигеев, Анна Горн, Shina B, Вадим Бондаренко, Семен Мотолянец, Коты художники, Алиса Деточкина, Андрей Сикорский, Павел Булгаков, А. Помидоркин, Вера Светлова, Владимир Сперанский.
Выставка «Разведенные мосты» открыта с 21 июня по 19 июля 2025 года в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.
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