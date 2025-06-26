Рома Зверь: «Петербург дался мне не со второго и даже не с третьего раза»

Впервые я оказался в Петербурге в 2003 году на гастролях группы «Звери», и тогда же познакомился здесь со своей женой Мариной. Город большой, во время концертов ты перемещаешься только между гостиницей, площадкой и рестораном, поэтому топографически Петербург дался мне не со второго и даже не с третьего раза. Я долго не мог понять, где набережная Мойки, где Обводного канала, где какие острова. Спустя лет пять я, конечно, разобрался, но все равно было сложно собрать впечатления в кучу.

С тех пор город особенно не изменился, разве что стал почище. Но восприятие зависит от того количества дней, которое я провожу здесь. Бывает, успеваю почувствовать Петербург, иногда — нет.

Среди моих любимых мест в Петербурге — мастерская художницы-модельера Ларисы Погорецкой на Английском проспекте. Марина, моя жена, училась вместе с дочерью Ларисы Сашей, и они знакомы со школьных лет. Ее мастерская — очень милое и уютное чердачное пространство с балконом. Здесь прикольная атмосфера: пьешь чай, тебе рассказывают истории, тут же можно примерить одежду. И Лариса — очень хороший человек.

Еще мне нравится вид на Васильевский остров со стороны Английской набережной. Нева, череда дворцов (особенно Меньшикова!) — это очень красиво. Ну и, пожалуй, последняя локация-фаворит — музей Эрарта. Я и сам собираю искусство, в том числе и современное. Как иначе? Если не поддерживать художника, для кого он будет творить? Каждому автору важно и приятно, когда его работы находятся не только в запасниках музея, но и у живых людей. А сейчас мы с Эрартой проводим вторую совместную выставку, отчего это место становится вдвойне любимым.