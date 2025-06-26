Рома Зверь: «Петербург дался мне не со второго и даже не с третьего раза»

С 27 июня в Эрарте стартует персональная выставка лидера группы «Звери», актера (а теперь и фотографа!) Ромы Зверя. Собрав десятки снимков из путешествий, он предлагает «сыграть в прятки» с загадочным привидением. Почему фотография? И Петербург? Cобака.ru призвала Рому к ответу, а заодно выяснила, какие треки ассоциируются у него с городом (спойлер: конечно, не обошлось без «Кино»!).
Впервые я оказался в Петербурге в 2003 году на гастролях группы «Звери», и тогда же познакомился здесь со своей женой Мариной. Город большой, во время концертов ты перемещаешься только между гостиницей, площадкой и рестораном, поэтому топографически Петербург дался мне не со второго и даже не с третьего раза. Я долго не мог понять, где набережная Мойки, где Обводного канала, где какие острова. Спустя лет пять я, конечно, разобрался, но все равно было сложно собрать впечатления в кучу.
С тех пор город особенно не изменился, разве что стал почище. Но восприятие зависит от того количества дней, которое я провожу здесь. Бывает, успеваю почувствовать Петербург, иногда — нет.
Среди моих любимых мест в Петербурге — мастерская художницы-модельера Ларисы Погорецкой на Английском проспекте. Марина, моя жена, училась вместе с дочерью Ларисы Сашей, и они знакомы со школьных лет. Ее мастерская — очень милое и уютное чердачное пространство с балконом. Здесь прикольная атмосфера: пьешь чай, тебе рассказывают истории, тут же можно примерить одежду. И Лариса — очень хороший человек.
Еще мне нравится вид на Васильевский остров со стороны Английской набережной. Нева, череда дворцов (особенно Меньшикова!) — это очень красиво. Ну и, пожалуй, последняя локация-фаворит — музей Эрарта. Я и сам собираю искусство, в том числе и современное. Как иначе? Если не поддерживать художника, для кого он будет творить? Каждому автору важно и приятно, когда его работы находятся не только в запасниках музея, но и у живых людей. А сейчас мы с Эрартой проводим вторую совместную выставку, отчего это место становится вдвойне любимым.
Чаще всего в Петербурге меня можно встретить на концерте, стадионе или в каком-нибудь дворце.(Смеется.)
Моя самая яркая история, связанная с Петербургом — как мы с женой в 2008 году ходили на концерт рок-группы Blondie в БКЗ «Октябрьский». Мы как будто переместились тогда в прошлое: советский ДК, соответствующие кресла, контролеры, которые все запрещают. И тут на сцену выходят пионеры нью-вейва и панка во главе с Дебби Харри! Такой сюрреализм, нам было очень весело.
Треки, которые ассоциируются у меня с Петербургом — песня «Лето» Майка Науменко, «Это не любовь» Виктора Цоя и «Дожди» Игоря Корнелюка.
Моя фотовыставка в Эрарте «Привиделось» — история, построенная вокруг привидения. Персонажа, который одновременно и есть, и нет. Возможно, в какой-то степени он — это я сам. Себя сложно интегрировать в фотографию, если это не селфи. А тут получается такая игра со зрителем: привидение — это я, но при этом я сам же увидел и создал этот кадр.
На самом деле мое увлечение фотографией началось еще в далеком 2005 году, когда группа «Звери» только набирала популярность. Нам постоянно устраивали фотосессии, я смотрел на свои снимки в разных журналах и думал: почему у кого-то хорошо получается, а у других— не очень, хотя лицо при этом одно, мое. С этого момента я начал сам экспериментировать и увлекаться фотографией.
Я прошу зрителей не относиться к концепции новой фотовыставки серьезно. Наоборот хочу, чтобы все, кто пришел, получили максимум позитивных эмоций, улыбнулись и сыграли в игру: поиски привидения. С большим удовольствием приглашаю!
Выставка «Привиделось» пройдет в Эрарте с 27 июня по 21 сентября.
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