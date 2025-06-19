По «Ну, погоди!» снимут игровой фильм

19 июня издание ТАСС передало, что на Петербургском международном экономическом форуме (с 18 по 21 июня) заключили партнерское соглашение на производство игрового фильма по культовому советскому мультфильму «Ну, погоди!». Премьера картины запланирована на 2028 год.

«"Ну, погоди!"— не просто мультфильм, любимый поколениями, это настоящее культурное наследие. Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультивселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь», — прокомментировал Вайнштейн.

Производством игрового фильма займется кинокомпания «Темп» при участии «Союзмультфильма». Телеканал НТВ выступит генеральным информационным партнером проекта.

Напомним, пилот мультфильма вышел в 1969 году в постановке Геннадия Сокольского в рамках альманаха «Веселая карусель». Многосерийник же вышел в 1970 году у режиссера Вячеслава Котеночкина. В 2021 году «Союзмультфильм» представил анимационный ребут «Ну, погоди! Каникулы».