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Искусство

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«Действующие лица. Портретная летопись Ленинграда»

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Общества поощрения художеств»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Общества поощрения художеств»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Общества поощрения художеств»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Общества поощрения художеств»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Общества поощрения художеств»
Людмила Ермолина

Директор Галереи и Фонда «Общество поощрения художеств:

Портрет всегда служит зеркалом реальности. Безусловно, он отражает индивидуальные черты конкретной личности, яркие грани ее характера. Но за каждой биографией стоит определенная историко-культурная среда. Поэтому портрет всегда выступает зеркалом эпохи, в которой был создан. Представители ленинградской портретной школы давно вошли в золотой фонд отечественного искусства. Их произведения находятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других крупнейших музеях нашей страны. На выставке мы покажем работы из частных коллекций, которые редко демонстрируются широкой публике.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Общества поощрения художеств»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Общества поощрения художеств»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Общества поощрения художеств»
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