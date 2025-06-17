«Действующие лица. Портретная летопись Ленинграда»

Людмила Ермолина

Директор Галереи и Фонда «Общество поощрения художеств:

Портрет всегда служит зеркалом реальности. Безусловно, он отражает индивидуальные черты конкретной личности, яркие грани ее характера. Но за каждой биографией стоит определенная историко-культурная среда. Поэтому портрет всегда выступает зеркалом эпохи, в которой был создан. Представители ленинградской портретной школы давно вошли в золотой фонд отечественного искусства. Их произведения находятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других крупнейших музеях нашей страны. На выставке мы покажем работы из частных коллекций, которые редко демонстрируются широкой публике.