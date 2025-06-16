In vino veritas! Утверждают в «Росфото», где стартует выставка Павла Шинского «Виноделы. Старый Свет / Новый Свет»

«Истина в вине!», — считает Павел Шинский, фотограф, историк и гендир CCI France Russie, и отправляет в путешествие по земному шару (более 30 стран!). В нем — на черно-белых кадрах немецкой Leica оживают люди, судьбы и места, чтобы раскрыть многовековую (с неолита!) историю виноделия.
20 июня в парадном корпусе музейно-выставочного центра «Росфото» открывается персональная выставка Павла Шинского «Виноделы. Старый Свет / Новый Свет». Ода-посвящение виноделию соберет более 35 авторских отпечатков последних трех лет: натюрморты, пейзажи и портреты из разных уголков планеты — «от солнечных пейзажей Италии и старинных шато Франции до горных виноградников Южной Америки».
Фотограф:
Эти путевые зарисовки я собирал в течение трех лет в рамках программы обучения в Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), включающей 50 стран, в том числе Россию. Сегодня российское виноделие развивается семимильными шагами и занимает законное место в большой международной винной семье: на выставке оно представлено снимками производителей из Крыма и с Кубани. Мир вина — действительно одна большая семья. Мир вина не знает и никогда не знал никаких границ. Виноделие — это целая вселенная, где свой язык, своя история и генеалогия, география и геология, химия и экономика. Ценителей этого уникального напитка можно встретить в самых разных сферах — от политики до финансов и промышленности, от искусства до гастрономии и туризма. Вино знакомит, объединяет и примиряет.
Павел Шинский (1974) — писатель, историк и фотограф, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), вице-президент Федерации шахмат России (ФШР). Выпускник Высшей нормальной школы в Париже (École Normale Supérieure) по специальности в области истории и филологии. С 2001 по 2016 год включительно возглавлял русскую серию «Домэн Рюс» в парижском издательстве «Шерш-Миди», созданную в 2000 году. Автор десятка статей и двух монографий, в том числе «Сталин. Неизданные архивы 1926-1936». Начал фотографировать в 2012 году, прошел обучение у Сергея Максимишина, Александра Петросяна и Игоря Мухина. В основном работает с репортажной и пейзажной фотографией, отдает предпочтение монохромному формату. Работы находятся в коллекции Музея Москвы.
Персональная выставка Павла Шинского «Виноделы. Старый Свет / Новый Свет» открыта с 20 июня по 20 июля 2025 года в Парадном корпусе «Росфото» на Большой Морской, 35.
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