In vino veritas! Утверждают в «Росфото», где стартует выставка Павла Шинского «Виноделы. Старый Свет / Новый Свет»

Павел Шинский (1974) — писатель, историк и фотограф, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie), вице-президент Федерации шахмат России (ФШР). Выпускник Высшей нормальной школы в Париже (École Normale Supérieure) по специальности в области истории и филологии. С 2001 по 2016 год включительно возглавлял русскую серию «Домэн Рюс» в парижском издательстве «Шерш-Миди», созданную в 2000 году. Автор десятка статей и двух монографий, в том числе «Сталин. Неизданные архивы 1926-1936». Начал фотографировать в 2012 году, прошел обучение у Сергея Максимишина, Александра Петросяна и Игоря Мухина. В основном работает с репортажной и пейзажной фотографией, отдает предпочтение монохромному формату. Работы находятся в коллекции Музея Москвы.

Персональная выставка Павла Шинского «Виноделы. Старый Свет / Новый Свет» открыта с 20 июня по 20 июля 2025 года в Парадном корпусе «Росфото» на Большой Морской, 35.

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