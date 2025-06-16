Одним из ключевых часть проекта станет видеодемонстрация эскизов костюмов и декораций, созданных Казимиром Малевичем для оперы «Победа над Солнцем». Напомним, именно она дала толчок к развитию супрематизма в начале XX века.
21 июня в корпусе Бенуа Русского музея стартует масштабная выставка «Наш авангард», которая соберет в 20 выставочных залах более 400 шедевров русских художников. Среди них — Казимир Малевич, Павел Филонов, Василий Кандинский, Наталья Гончарова, Марк Шагал, Михаил Ларионов, Ольга Розанова, участники обществ «Бубновый валет» и «Союз Молодежи», а также многие другие. Проект развивает и продолжает традиции, принятые первым руководителем Отдела новейших течений Русского музея Николаем Пуниным (искусствовед, историк).
Экспозиция проследит пути развития отечественного авангарда и проведет маршрут от «изма» к «изму»: импрессионизм — примитивизм — сезаннизм — кубизм — футуризм — абстракционизм — конструктивизм. «Наш авангард» организована по принципу систематического показа – по направлениям, течениям, формальным методам и концепции. А центральной линией станут тематические залы-посвящения столпу авангарда. Так, в корпусе Бенуа построят пространство для супрематизма Малевича, аналитического искусства Матюшина.
Выставка «Наш авангард» открыта с 21 июня по 18 ноября 2025 года в корпусе Бенуа Русского музея на набережной канала Грибоедова, 2.
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