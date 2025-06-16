Экспозиция проследит пути развития отечественного авангарда и проведет маршрут от «изма» к «изму»: импрессионизм — примитивизм — сезаннизм — кубизм — футуризм — абстракционизм — конструктивизм. «Наш авангард» организована по принципу систематического показа – по направлениям, течениям, формальным методам и концепции. А центральной линией станут тематические залы-посвящения столпу авангарда. Так, в корпусе Бенуа построят пространство для супрематизма Малевича, аналитического искусства Матюшина.

Выставка «Наш авангард» открыта с 21 июня по 18 ноября 2025 года в корпусе Бенуа Русского музея на набережной канала Грибоедова, 2.

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