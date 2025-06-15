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Турист решил сесть на «Стул Ван Гога» и повредил его

Инцидент попал на камеры. На кадрах видно, как турист сел на объект из кристаллов Сваровски в музее Палаццо Маффеи в Вероне. Размер ущерба не раскрывается. Неизвестно, будет ли пара привлечена к ответственности.

Rawpixel.com / Shutterstock.com

Вместо того, чтобы имитировать сидение на стуле, как его спутница, мужчина полностью сел на предмет, который тут же деформировался. Посетитель споткнулся, пытаясь удержаться, после чего оба человека поспешили покинуть комнату. Об этом пишет Tribune со ссылкой на представителей музея.

Скульптуру удалось восстановить. «Поначалу не было уверенности, что это возможно, но мы справились», — отметили в музее. В музее считают, что посетители дождались, пока сотрудники покинут зал, прежде чем подойти к экспонату. «Они проигнорировали базовые правила уважения к искусству», — заявили в учреждении.

Автор работы — художник Никола Болла. Скульптура вдохновлена стулом с картины «Спальня» Винсента Ван Гога.

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