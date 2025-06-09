В IRNBY Art Room собрали дневник снов и воспоминаний «Истории без начала, сказки без конца» — с «полароидами» стрит-артиста Сергея Rusich

Сергей Rusich (1991) — мультидисциплинарный художник из Архангельска. Живет и работает в Петербурге. Начинал с граффити, а развивает аутентичный стиль в стрит-арте, графике, живописи и инсталляциях. В основе его работ — микс повседневных сюжетов и фантастических персонажей, сказочной символики и переосмысление поп-культурных феноменов. Его узнаваемые граффити-персонажи, напоминающие о стилистике нулевых, появились не только на улицах города (Бертгольд Центр, квартал Брусницын), но и в собраниях частных коллекционеров в России и за рубежом. Rusich — участник персональных и групповых выставок, уличных фестивалей и арт-маркетов в Петербурге и других городах.

Персональная выставка Сергея Rusich «Истории без начала, сказки без конца» открыта с 29 мая по 18 июня 2025 года в IRNBY Art Room на проспекте Добролюбова, 5/1.

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