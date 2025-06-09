В IRNBY Art Room собрали дневник снов и воспоминаний «Истории без начала, сказки без конца» — с «полароидами» стрит-артиста Сергея Rusich

Гномы прямиком с вирального мема, шары для боулинга в руках у усача (как в 2025 без этого?), культовая куртка Carhartt и арома-елочка из нулевых — это не архив современности, а ускользающие пазлы коллективных воспоминаний.
До 18 июня в концептуальном шоуруме IRNBY открыта персональная выставка художника с граффити-бэкграундом Сергей Rusich «Истории без начала, сказки без конца» — визуальный дневник снов, настроений и ускользающих воспоминаний. В экспозиции собрали 18 работ: серию живописи и деревянные объекты с персонажами. Rusich обрамляет свои работы в формат полароидных снимков, где вместо повествовательных сюжетов — отголоски ощущений: мимолетных, но глубоко знакомых. Здесь нет привычной хронологии. Образы балансируют между реальностью и вымыслом, документальным и символическим.
Каждый «полароид» — не застывший кадр, а точка входа: зрителю предлагается стать соавтором, собрав собственную историю из набросков снов и обрывков воспоминаний. Здесь нет линейного повествования, только пространство настроения.
Сергей Rusich (1991) — мультидисциплинарный художник из Архангельска. Живет и работает в Петербурге. Начинал с граффити, а развивает аутентичный стиль в стрит-арте, графике, живописи и инсталляциях. В основе его работ — микс повседневных сюжетов и фантастических персонажей, сказочной символики и переосмысление поп-культурных феноменов. Его узнаваемые граффити-персонажи, напоминающие о стилистике нулевых, появились не только на улицах города (Бертгольд Центр, квартал Брусницын), но и в собраниях частных коллекционеров в России и за рубежом. Rusich — участник персональных и групповых выставок, уличных фестивалей и арт-маркетов в Петербурге и других городах.
Персональная выставка Сергея Rusich «Истории без начала, сказки без конца» открыта с 29 мая по 18 июня 2025 года в IRNBY Art Room на проспекте Добролюбова, 5/1.
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