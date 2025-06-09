Что общего у Пиросмани и Церетели? Рассказывают (и показывают!) в Музее Академии художеств

Выставка исследует прямую художественную связь между двумя мастерами, родившимися в Грузии.
20 июня в Парадных залах Музея Академии художеств стартует выставка «Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели», которая исследует преемственность творческих традиций и национального колорита в работах классиков грузинского искусства. Несмотря на различие эпох и стилей, работы Пиросмани и Церетели объединяют несколько ключевых черт: яркий этнический грузинский колорит, обращение к древним универсальным мотивам, стремление к самовыражению и свободе творчества. Так, в хайлайтах экспозиции — работы-посвящения Церетели творческому наследию Пиросмани: «Посвящение Пиросмани», «Натюрморт „Пиросмани“», «Я и Инесса в старости. Памяти Пиросмани».
Работы с выставки собраны из коллекций Российской Академии художеств, Музея Академии художеств, Московского музея современного искусства, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея искусства народов Востока, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, Российской академии наук, Музея истории Петербурга, а также из собрания Зураба Церетели.
«Написанные на картоне и черных клеенках картины Пиросмани — застолья, сцены сельского труда, портреты людей и изображения животных — словно составляют некую сагу о Грузии, древней и современной одновременно. Они полны отзвуков эпической образности. Той же глубинной традицией искусства Грузии — его яркостью, изобилием, неким оптимизмом восприятия жизни — было рождено искусство Зураба Церетели, изначально основанное на культурном наследии его родины. Но вместе с тем он необыкновенно расширяет круг мотивов и стилистических поисков, ярко отражающих динамику современного искусства», — говорят в Музее Академии художеств.
Нико Пиросмани (1862–1918) — грузинский художник-самоучка, один из символов наивного (примитивистского) искусства. При жизни Пиросмани был экономически обездолен, жил как бродяга; умер в больнице для бедных в Тбилиси и был похоронен безымянно. Почти десятая часть его картин сохранилась до наших дней: около 217 работ по каталогу 1982 года; еще десятки утеряны.
Зураб Церетели (1934–2025) — художник, скульптор и общественный деятель. Окончил Тбилисскую академию художеств (1958), затем работал в Институте истории и этнографии АН Грузии. В 1964 году учился во Франции, где встречался с Пикассо и Шагалом. В 1970-е годы стал главным художником Министерства иностранных дел СССР, худруком олимпийских игр 1980 в Москве. С 1997 — президент Российской академии художеств. Создал более 5 тысяч произведений живописи, графики и скульптуры. Среди самых известных работ: Памятник Петру I в Москве, бронзовая скульптура «Добро побеждает зло» около здания ООН в Нью-Йорке, мемориал жертвам 11 сентября «Слеза скорби» в Нью-Джерси, а также «Рождение Нового Человека» в испанской Севилье.
Выставка «Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели» открыта с 20 июня по 14 сентября 2025 в Музее Академии художеств на Университетской набережной, 17.
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