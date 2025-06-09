Что общего у Пиросмани и Церетели? Рассказывают (и показывают!) в Музее Академии художеств

20 июня в Парадных залах Музея Академии художеств стартует выставка «Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели», которая исследует преемственность творческих традиций и национального колорита в работах классиков грузинского искусства. Несмотря на различие эпох и стилей, работы Пиросмани и Церетели объединяют несколько ключевых черт: яркий этнический грузинский колорит, обращение к древним универсальным мотивам, стремление к самовыражению и свободе творчества. Так, в хайлайтах экспозиции — работы-посвящения Церетели творческому наследию Пиросмани: «Посвящение Пиросмани», «Натюрморт „Пиросмани“», «Я и Инесса в старости. Памяти Пиросмани».

Работы с выставки собраны из коллекций Российской Академии художеств, Музея Академии художеств, Московского музея современного искусства, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея искусства народов Востока, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, Российской академии наук, Музея истории Петербурга, а также из собрания Зураба Церетели.

«Написанные на картоне и черных клеенках картины Пиросмани — застолья, сцены сельского труда, портреты людей и изображения животных — словно составляют некую сагу о Грузии, древней и современной одновременно. Они полны отзвуков эпической образности. Той же глубинной традицией искусства Грузии — его яркостью, изобилием, неким оптимизмом восприятия жизни — было рождено искусство Зураба Церетели, изначально основанное на культурном наследии его родины. Но вместе с тем он необыкновенно расширяет круг мотивов и стилистических поисков, ярко отражающих динамику современного искусства», — говорят в Музее Академии художеств.