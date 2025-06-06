В Библиотеке им. Маяковского открылась выставка «Другая вода» от дизайн-бюро «Простые вещи»

С 5 июня в отделе литературы и информации по музыке и петербурговедению в Библиотеке им. В.В. Маяковского работает выставка, собранная командой дизайн-бюро «Простые вещи».

В экспозиции представлена живопись, скульптура, графика, саунд-арт более 20 авторов: Дарьи Акифьевой, Михаила Гавричкова, Алексея Гольнева, Дарьи Богуславской, Никиты Закревского, Екатерины Коузовой, Александра Курбатова, Всеволода Макаров, Ильи Минина, Вячеслава Михайлова, Натальи Павлович, Никиты Решетина, Федора Седунова, Анны Скрипки, Ильи Смирнова, Максима Хвалева, Виктории Шмаковой, Олега Юшкевича. «Каждый из них прошел долгий путь работы в стенах мастерской, во многом синхронный с движением вод, что наблюдаем ежедневно на набережной Финского залива», — отмечает команда дизайн-бюро «Простые вещи».