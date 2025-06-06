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Искусство

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В Библиотеке им. Маяковского открылась выставка «Другая вода» от дизайн-бюро «Простые вещи»

На выставке в «Ротонде» на Невском проспекте представлены работы более 20 художников с ментальными особенностями. Это результат полугодового исследования воды как вечной и переменчивой материи.

Работа Дарьи Богуславской
Пресс-служба дизайн-бюро «Простые вещи»

Работа Дарьи Богуславской

С 5 июня в отделе литературы и информации по музыке и петербурговедению в Библиотеке им. В.В. Маяковского работает выставка, собранная командой дизайн-бюро «Простые вещи».

В экспозиции представлена живопись, скульптура, графика, саунд-арт более 20 авторов: Дарьи Акифьевой, Михаила Гавричкова, Алексея Гольнева, Дарьи Богуславской, Никиты Закревского, Екатерины Коузовой, Александра Курбатова, Всеволода Макаров, Ильи Минина, Вячеслава Михайлова, Натальи Павлович, Никиты Решетина, Федора Седунова, Анны Скрипки, Ильи Смирнова, Максима Хвалева, Виктории Шмаковой, Олега Юшкевича. «Каждый из них прошел долгий путь работы в стенах мастерской, во многом синхронный с движением вод, что наблюдаем ежедневно на набережной Финского залива», — отмечает команда дизайн-бюро «Простые вещи». 

Работа Виктории Шмаковой
Пресс-служба дизайн-бюро «Простые вещи»

Работа Виктории Шмаковой

Работа Виктории Шмаковой
Пресс-служба дизайн-бюро «Простые вещи»

Работа Виктории Шмаковой

Работа Всеволода Макарова
Пресс-служба дизайн-бюро «Простые вещи»

Работа Всеволода Макарова

«День начали с разговора о воде, как она побывала в нашей жизни. Я вспомнила о том, как я собирала росу в бутылку и говорила ей теплые слова. Ведь вода - это как живое существо, которое все понимает, не просто прозрачное вещество из кислорода и водорода. С помощью этой воды я смогла вырастить из маленькой луковицы амариллис лососевого цвета», — рассказывает художница Екатерина Коузова.

Выставка «Другая вода» открыта с 5 до 22 июня в отделе литературы и информации по музыке и петербурговедению в Библиотеке им. В.В. Маяковского на Невском проспекте, 20. 

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