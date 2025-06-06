В DiDi Gallery проведут сеанс психотерапии на выставке Wormhole games Вики Бодровой

С 14 июня в DiDi Gallery стартует персональная выставка художницы Вики Бодровой. В экспозиции представлены две графические серии: «Игры детей» и работы, созданные по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

В «Играх детей» художница обращается к теме страха — Бодрова исследует это чувство через повторяющиеся мотивы и «длинные ноты» штрихов. Специально для выставки композитор Глеб Егоров написал музыкальное сопровождение.