В DiDi Gallery проведут сеанс психотерапии на выставке Wormhole games Вики Бодровой

Графические листы петербургской художницы созданы по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
С 14 июня в DiDi Gallery стартует персональная выставка художницы Вики Бодровой. В экспозиции представлены две графические серии: «Игры детей» и работы, созданные по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
В «Играх детей» художница обращается к теме страха — Бодрова исследует это чувство через повторяющиеся мотивы и «длинные ноты» штрихов. Специально для выставки композитор Глеб Егоров написал музыкальное сопровождение.
«Зритель попадает в междумирье, где с одной стороны — тотальный хаос, с другой — мнимая упорядоченность вещей. В представленных работах для автора важно сохранить ощущение смешанных эмоций и неустойчивости, акцентируя внимание на соседстве нежности и агрессии, волшебства и жестокости», — комментирует куратор проекта Анна Якубова.
Вика Бодрова (1996) — петербургская художница, выпускница Академии художеств Ильи Репина. Эксперименты с плоскостью и материалами зародились во время обучения в Академии художеств в мастерской Леонида Цхэ. Через образы на грани абстракции и фигуратива художница исследует вопросы графики, движения, телесности и синестезий в искусстве.
Персональная выставка Вики Бодровой Wormhole games открыта с 14 июня по 13 июля 2025 года в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.
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