В Эрмитаже расскажут все о «борьбе двух» на выставке «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря»

28 июня в Николаевском зале Зимнего дворца стартует выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». Проект проведет от истоков традиции дуэли в древности и Средних веках до кодекса чести, выборе оружия и «Дуэльной лихорадке».

В экспозиции — доспехи для пеших и конных турниров, холодное оружие XVI–XVII веков: шпаги, рапиры, фехтовальные щитки, огнестрельное оружие (в том числе дуэльные пистолеты XVIII века!), фехтовальные трактаты XVI–XIX веков, а также первые русские издания. Экспонаты дополнят произведения живописи и графики с изображениями известных дуэлянтов и сцен поединков.