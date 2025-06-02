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Искусство

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В Эрмитаже расскажут все о «борьбе двух» на выставке «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря»

В экспозиции соберут артефакты благородных поединков, расскажут об истоках традиции и знаменитых дуэлянтах. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа
Щиток шпаги с изображением сцены дуэли. Западная Европа, XVIII век
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Щиток шпаги с изображением сцены дуэли. Западная Европа, XVIII век

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

28 июня в Николаевском зале Зимнего дворца стартует выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». Проект проведет от истоков традиции дуэли в древности и Средних веках до кодекса чести, выборе оружия и «Дуэльной лихорадке».

В экспозиции — доспехи для пеших и конных турниров, холодное оружие XVI–XVII веков: шпаги, рапиры, фехтовальные щитки, огнестрельное оружие (в том числе дуэльные пистолеты XVIII века!), фехтовальные трактаты XVI–XIX веков, а также первые русские издания. Экспонаты дополнят произведения живописи и графики с изображениями известных дуэлянтов и сцен поединков.

Шпаги, конец XVI – начало XVII века
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Шпаги, конец XVI – начало XVII века

Шпага: конец XVI века
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Шпага: конец XVI века

Жак Терез Лекур, шпага в ножнах, 1780–1785 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Жак Терез Лекур, шпага в ножнах, 1780–1785 года

Антон Пеффенгаузер, полудоспех, около 1591 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Антон Пеффенгаузер, полудоспех, около 1591 года

Ключевое внимание «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» сконцентрировано на русской дуэльной традиции. Ее историю раскроют на примерах первых задокументированных поединков, студенческих корпорантских дуэлей в университетах Петербурга и Прибалтики, а также многое другое.

Дуэльный гарнитур Бабякина, около 1840 год

Дуэльный гарнитур Бабякина, около 1840 год

Стилеты, XVII век

Стилеты, XVII век

Франческо Мария Ривольта, Шпага с эфесом типа «таза», вторая половина XVII века

Франческо Мария Ривольта, Шпага с эфесом типа «таза», вторая половина XVII века

Выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» открыта с 28 июня по 2 ноября 2025 года в Николаевском зале Зимнего дворца Государственного Эрмитажа на Дворцовой набережной, 34.

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