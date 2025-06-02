В Эрмитаже расскажут все о «борьбе двух» на выставке «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря»

В экспозиции соберут артефакты благородных поединков, расскажут об истоках традиции и знаменитых дуэлянтах.
28 июня в Николаевском зале Зимнего дворца стартует выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». Проект проведет от истоков традиции дуэли в древности и Средних веках до кодекса чести, выборе оружия и «Дуэльной лихорадке».
В экспозиции — доспехи для пеших и конных турниров, холодное оружие XVI–XVII веков: шпаги, рапиры, фехтовальные щитки, огнестрельное оружие (в том числе дуэльные пистолеты XVIII века!), фехтовальные трактаты XVI–XIX веков, а также первые русские издания. Экспонаты дополнят произведения живописи и графики с изображениями известных дуэлянтов и сцен поединков.
Ключевое внимание «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» сконцентрировано на русской дуэльной традиции. Ее историю раскроют на примерах первых задокументированных поединков, студенческих корпорантских дуэлей в университетах Петербурга и Прибалтики, а также многое другое.
Выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» открыта с 28 июня по 2 ноября 2025 года в Николаевском зале Зимнего дворца Государственного Эрмитажа на Дворцовой набережной, 34.
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