Советский период будет представлен работами апологетов «сурового стиля» Евгения Широкова и Тимофея Коваленко, а также экспериментатора-философа Александра Репина. Среди современных авторов — авторы, исследующие советскую действительность через призму ностальгии: Максим Каеткин, Александр Греков, Анна Демидова. Свои работы также представят Рудольф Ведеенев, Максим Нурулин, Анатолий Филимонов, Лидия Ерохина и известные Петербургу Анатолий Френкель, Михаил Павлюкевич и Ольга Субботина, Вадим Михайлов, Ася Маракулина, Сергей Денисов, Егор Субботин и группа «КУБ».

Проект реализован совместно с Пермской художественной галереей, Краеведческим музеем и музеем «Пермь-36». В экспозиции участвуют работы художников Marina Gisich Gallery, из частных коллекций и мастерских художников.

Выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края» открыта с 7 июня по 13 июля 2025 в Музее Фаберже на Набережной Фонтанки, 21.

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