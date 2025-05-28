Масштабная выставка соберет более 110 произведений конца XX — начала XXI века — от живописи и графики до скульптур и древних артефактов, мотивы которых нашли продолжение в пермском совриске.
7 июня в Музее Фаберже совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» стартует вторая часть всероссийского выставочного проекта «Открытый мир». Ранее в этом году в Шуваловском дворце были собраны работы известных уральских авторов, а летом покажут произведения современных художников из Перми. Задача выставки — «показать своеобразие пермского искусства», охватить не только новейшее искусство, но и показать как в нем отражается преемственность истории через пермский звериный стиль и знаменитую деревянную скульптуру. Экспозиция также связывает регион с мировым наследием через фигуры пермяков Сергея Дягилева и Бориса Пастернака. Визуальным эпиграфом выставки выступают работы авангардистов начала 1920-х годов — Петра Субботина-Пермяка и его современников.
Советский период будет представлен работами апологетов «сурового стиля» Евгения Широкова и Тимофея Коваленко, а также экспериментатора-философа Александра Репина. Среди современных авторов — авторы, исследующие советскую действительность через призму ностальгии: Максим Каеткин, Александр Греков, Анна Демидова. Свои работы также представят Рудольф Ведеенев, Максим Нурулин, Анатолий Филимонов, Лидия Ерохина и известные Петербургу Анатолий Френкель, Михаил Павлюкевич и Ольга Субботина, Вадим Михайлов, Ася Маракулина, Сергей Денисов, Егор Субботин и группа «КУБ».
Проект реализован совместно с Пермской художественной галереей, Краеведческим музеем и музеем «Пермь-36». В экспозиции участвуют работы художников Marina Gisich Gallery, из частных коллекций и мастерских художников.
Выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края» открыта с 7 июня по 13 июля 2025 в Музее Фаберже на Набережной Фонтанки, 21.
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