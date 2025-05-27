В Музее Фаберже запустили виртуальный сайт — с цифровыми копиями самых известных украшений

Виртуальный музей Фаберже запустили в 2024 году с целью «сохранения культурного наследия». Сегодня в каталоге можно не только взглянуть на драгоценности, но и прочитать основную аннотацию и контекст.

Среди шедевров выделяется пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие царствования» — подарок императора Николая II Александре Федоровне на Пасху 1911 года. Самое живописное яйцо в коллекции было создано главным мастером Фаберже Генриком Вигстремом, а его поверхность расписана Василием Зуевым. В 16 миниатюрах — портреты императорской семьи, а в остальных ячейках — важнейшие события царствования до 1911 года. О каждом из них можно узнать наведя курсор.

Кроме цифровой коллекции в виртуальном мире можно пройтись по залам Шуваловского дворца, рассмотреть в деталях Рыцарский зал, Красную, Синюю и Золотую гостиную.