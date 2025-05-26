Этот кросс-культурный проект построен на диалоге природы и духовности, исследует цикличность бытия, память и ритуал, а также подводит к универсальным состояниям: от тактильной близости до созерцательного одиночества.
23 мая в MYTH Gallery при поддержке коллекционеров Екатерины и Андрея Теребениных открылась выставка «Если нашел перо» с работами современных художниц из России и Индии — Ульяны Подкорытовой и Нехи Лавингии. Экпозиция — совместный проект Threshold Art Gallery (Индия) и MYTH Gallery.
Главным лейтмотивом выступает перо — универсальный символ чистоты, духовности, удачи и преемственности. Оно появляется как центральный образ в «хрупких» акварелях Лавингиа, а у Подкорытовой стало персональным знаком — на первом свидании в лесу родители художницы нашли шкатулку из карельской березы, а в ней — синее перо. Так возникла семейная примета «Если нашел перо, придет счастье».
В экспозиции — скульптура, графика и минималистичные акварели объединены идеями коллективности и мистического опыта. Лавингиа создает личные нарративы через созерцание — натурные зарисовки миксуются с лирической «поэтикой мимолетного»: опавшие листья и забытые перья превращаются в «капсулы времени». Ульяна Подкорытова представляет серию работ по итогам резиденции в гималайской долине Кулу (2024), где она работала с темами духовной глубины и мистического опыта. На основе народных практик она выстраивает свою мифологию.
Ульяна Подкорытова (1984)— мультидисциплинарная художница. Окончила факультет графики университета печати Ивана Федорова и курс видеоарта в Московской школе фотографии и мультимедиа Родченко. В творчестве исследует пересечения современного искусства и народных промыслов, переосмысляет мифологию и фольклор, обращается к русским сказкам и былинам. В основном, работает с видео, перформансами, скульптурой и графикой. Среди заметных проектов художницы — «Косая» (2016 год), «Гертруда Свирепая и Москва-река» (2018 год); и «Tamotka» (2021 год).
Неха Лавингиа (1979) — индийская художница. Окончила Колледж изящных искусств в Ахмадабаде (C.N. College of Fine Arts) и факультет изящных искусств в Вадодаре (M.S. University). Работает в техниках офорта, фотографии, инсталляции и с акварелью. Неха не обращается к грандиозным темам или проблемам — она последовательно придерживается своей задачи: вернуть нам радость созерцания и чувство удивления.
Екатерина и Андрей Теребенины — российские коллекционеры. Их собрание включает российский и индийский совриск, а также традиционные индийские ткани. Популяризуют индийское искусство и культуру, в том числе благодаря выставкам по всей России.
Выставка «Если нашел перо» открыта с 23 мая по 10 августа 2025 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
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