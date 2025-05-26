23 мая в MYTH Gallery при поддержке коллекционеров Екатерины и Андрея Теребениных открылась выставка «Если нашел перо» с работами современных художниц из России и Индии — Ульяны Подкорытовой и Нехи Лавингии. Экпозиция — совместный проект Threshold Art Gallery (Индия) и MYTH Gallery.

Главным лейтмотивом выступает перо — универсальный символ чистоты, духовности, удачи и преемственности. Оно появляется как центральный образ в «хрупких» акварелях Лавингиа, а у Подкорытовой стало персональным знаком — на первом свидании в лесу родители художницы нашли шкатулку из карельской березы, а в ней — синее перо. Так возникла семейная примета «Если нашел перо, придет счастье».

В экспозиции — скульптура, графика и минималистичные акварели объединены идеями коллективности и мистического опыта. Лавингиа создает личные нарративы через созерцание — натурные зарисовки миксуются с лирической «поэтикой мимолетного»: опавшие листья и забытые перья превращаются в «капсулы времени». Ульяна Подкорытова представляет серию работ по итогам резиденции в гималайской долине Кулу (2024), где она работала с темами духовной глубины и мистического опыта. На основе народных практик она выстраивает свою мифологию.