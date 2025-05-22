Русский музей готовится к масштабной (более 200 работ!) выставке Ивана Айвазовского

В планах Русского музея на 2026 год — масштабная выставка Ивана Айвазовского. Покажут более 200 работ классика, в том числе менее известные.

«Недавно я встречалась с нашими замечательными смотрителями и спросила об их наблюдениях: что чаще всего спрашивают люди? И как вы думаете? Тот же ответ. Как пройти к Айвазовскому. Мы планировали эту выставку на более позднее время, но поняли, что откладывать нельзя. Люди ждут», — отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Морская тема станет основой концепции экспозиции: живопись дополнят артефакты и атрибуты — навигационные приборы, флаги, модели кораблей, предметы морского быта и ценные документы из разных архивов.