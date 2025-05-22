В Петербурге пройдет благотворительный вечер современного искусства «В Петербурге светло»

Благотворительный вечер «В Петербурге светло» с аукционом пройдет 27 мая, в день рождения Петербурга, в арт-отеле Vasilievsky Hotel. В этом году аукцион проведет Александр Малич — директор Александринского театра, журналист, продюсер. Для гостей выступят Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band. Они исполнят гимн благотворительного Петербурга — песню «В Петербурге светло», написанную Вовой Чё Морале специально для «Перспектив».

Арт-объекты, которые 27 мая станут лотами, можно увидеть уже сейчас: до 26 мая в лобби арт-отеля Vasilievsky Hotel на 8-ой Линии В.О., д. 11−13 проходит их выставка. В этом году несколько десятков художников поддержали особых мастеров и безвозмездно предоставили свои работы: Антон Левин, Ксения Воскобойникова, Данил Дэгэ, Диана Сорсорова, Дарья Пермякова, Даниил Архипенко, Галина Снагустенко, Екатерина Попова, Екатерина Романова, Екатерина Слюнина, Елена Субота, Егор Михневич, Анна Вердиян, Юлия Астапович, Юлия Арюшина, Илья Овсянников, Юлия Миронова, Аня Ману, Ирина Мелихова, Юстина Комиссарова, Марика Шульц, Анастасия Рыченко, Марина Астахова, Надежда Мамонова.

«Наш благотворительный вечер проходит уже в третий раз. Прекрасно, что он становится хорошей городской традицией начала сезона белых ночей, традицией отмечать день рождения города благотворительным мероприятием. Вновь художники, скульпторы, ценители искусства, благотворители объединяются, чтобы помочь людям с тяжелой инвалидностью. В этом году у нас новый партнер: галерея Open You Gallery, которая помогла собрать для выставки и аукциона лучшие произведения современного искусства, а художники абсолютно безвозмездно нам их предоставили. Это так замечательно, что художники помогают другим художникам — людям с тяжелой инвалидностью, которые живут в изолированных условиях интернатов», — рассказала для Собака.ru Евгения Соколовская, директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы».