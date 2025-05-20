В галерее «Борей» соберут «Ленинградский канон» Владимира Преснякова — с хрестоматийными пейзажами города

Оригинальный ракурс схватил фотограф-визионер Владимир Пресняков — первооткрыватель хрестоматийных ленинградских пейзажей 1920-х–1930-х годов. Цикл из семи выставок «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» в галерее «Борей» под кураторством Кирилла Авелева проливает свет на наследие, любимые сюжеты и биографию почти забытого автора.

«Ленинградский канон» стартует 21 мая и проследит развитие одного и того же городского сюжета от типового пейзажа до каноничной панорамы — Лебяжьей канавки с одинокой фигурой на мосту — от 1926 года (оригинала Владимира Преснякова) до хрущевской оттепели. Среди работ литография Владимира Успенского, фотоснимок Михаила Величко, ксилография Марии Орловой‑Мочаловой и сувенирные вариации на тему.

Выставка «Ленинградский канон» из цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 21 мая по 17 июня в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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