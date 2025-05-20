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Искусство

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В галерее «Борей» соберут «Ленинградский канон» Владимира Преснякова — с хрестоматийными пейзажами города

Камерная выставка объединила панорамы водной артерии Летнего сада — Лебяжьей канавки. Один из самых известных ленинградских образов стал популярен в советское время благодаря тиражным открыткам из сувенирных лавок. 

Владимир Пресняков. 1926 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» Кириллом Авелевым

Владимир Пресняков. 1926 год

Владимир Успенский, 1945 год. Михаил Величко, 1956 год. Мария Орлова-Мочалова, 1957 год. Неизвестный фотограф
Изображение предоставлено «Собака.ru» Кириллом Авелевым

Владимир Успенский, 1945 год. Михаил Величко, 1956 год. Мария Орлова-Мочалова, 1957 год. Неизвестный фотограф

Оригинальный ракурс схватил фотограф-визионер Владимир Пресняков — первооткрыватель хрестоматийных ленинградских пейзажей 1920-х–1930-х годов. Цикл из семи выставок «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» в галерее «Борей» под кураторством Кирилла Авелева проливает свет на наследие, любимые сюжеты и биографию почти забытого автора.

«Ленинградский канон» стартует 21 мая и проследит развитие одного и того же городского сюжета от типового пейзажа до каноничной панорамы — Лебяжьей канавки с одинокой фигурой на мосту — от 1926 года (оригинала Владимира Преснякова) до хрущевской оттепели. Среди работ литография Владимира Успенского, фотоснимок Михаила Величко, ксилография Марии Орловой‑Мочаловой и сувенирные вариации на тему.

Выставка «Ленинградский канон» из цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 21 мая по 17 июня в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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Кирилл Авелев

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