В атриуме «Лахта Центра» пройдет первая выставка «Метаморфозы примулы»

В центре экспозиции — живые селекционные сорта примул аурикул из коллекции Государственного Русского музея, включая единственный прототип будущего сорта «Лахта», который воплотит в себе совершенство архитектурных линий, стремление к свету и расцвет Петербурга как культурной столицы России.

Кроме этого, гости смогут увидеть работы современных художниц Гали Фадеевой, Марии Мощенской и Элины Зазули, воплощенные в графике, керамике и видеоарте, послушать оригинальное музыкальное сопровождение, написанное петербургским композитором Константином Чистяковым, а также принять участие в лекциях и мастер-классах, организованных совместно с БИН РАН, Государственным Русским Музеем и Кунсткамерой.

Выставка «Метаморфозы примулы» от Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома будет работать с 22 по 27 мая ежедневно с 11:00 до 18:00. Билеты можно найти на сайте выставки. При этом билеты именные, поэтому их передать другому человеку не получится. А при посещении экспозиции будет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.