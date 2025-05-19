Шедевры Пикассо, Бойса, Уорхола и Кунса снимут (навсегда!) с экспозиции Мраморного дворца? Рассказываем, что известно на сегодня

По словам сотрудников Русского музея, в первоначальном виде постоянная экспозиция Мраморного дворца может и не вернуться: еще в прошлом году с официальной страницы исчезло название «музей Людвига», а одну из работ сняли после того, как посетительница упала в обморок при виде «беременной женщины».

Руководство музея пока не комментировало изменения, но у некоторых сотрудников «есть почти полная уверенность», что работы не вернутся в открытую экспозицию.

Эта коллекция 1990‑х годов — подарка меценатов Петера и Ирене Людвигов — включала Уорхола, Раушенберга и других ключевых авторов второй половины XX века.