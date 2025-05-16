Анри Матисс и ар-деко в оптике инклюзии: «Перспективы» и Эрмитаж представят совместный инклюзивный проект

«Задача проекта — переосмыслить, как работает инклюзивная экскурсия, поговорить о ее приоритетах, форме и содержании, придумать новые методики и маршруты. В проекте намечены те способы, при помощи которых музей может пригласить особых посетителей (в нашем случае — особых художников) к диалогу и участию, не отвлекаясь от основных целей и направлений своей деятельности», — рассказали в пресс-службе благотворительной организации «Перспективы».

В течение трех месяцев, с марта по май 2025 года, Кирилл Шмырков и Виталий Колузаев — художники арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы» в Нормальном месте — изучали искусство первой трети ХХ века, делали зарисовки на экспозиции, создавали собственные произведения и готовили выставку.

Основными художественными контекстами проекта стали зал Анри Матисса в Главном Штабе: «Севильский» и «Испанский» натюрморты (1910-1911), «Букет цветов. Каллы» и «Ваза c ирисами» (1912), а также выставка «Упакованные грезы», открывшаяся в конце апреля в Манеже Малого Эрмитажа.

В центре этого совместного инклюзивного проекта — внимание к искусству и уважение к индивидуальному опыту и возможностям каждого посетителя. Он призывает к близкому, медленному и глубоко личному «прочтению» экспозиции. Одним словом, пересмотреть отношения как с музеем, так и с самим собой.