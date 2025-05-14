«Три нидерландские Мадонны»: в Эрмитаже покажут отреставрированные шедевры фламандцев

17 мая в Аполлоновом зале (№ 260) Зимнего дворца открывается выставка «Три нидерландские Мадонны. К завершению реставрации». На ней покажут сразу три шедевра из коллекции фламандской живописи — все только что вышли из мастерской реставраторов.

Самый известный из них — «Мадонна во Славе» Яна Провоста. Бывшая алтарная картина собора в Брюгге (1524 год) была скрыта от иконоборцев в стене и забыта на два столетия: ее обнаружили лишь в руинах в XVIII веке. После реставрации на фоне появились живописные башни, отсылающие одновременно к Брюгге и «Мон Сен‑Мишель», а также фрагмент с кораблем на мели.