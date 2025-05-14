«Три нидерландские Мадонны»: в Эрмитаже покажут отреставрированные шедевры фламандцев

Все три полотна — ценные примеры ранненидерландской живописи, уцелевшие вопреки волне иконоборчества — возвращаются в музейный зал.
17 мая в Аполлоновом зале (№ 260) Зимнего дворца открывается выставка «Три нидерландские Мадонны. К завершению реставрации». На ней покажут сразу три шедевра из коллекции фламандской живописи — все только что вышли из мастерской реставраторов.
Самый известный из них — «Мадонна во Славе» Яна Провоста. Бывшая алтарная картина собора в Брюгге (1524 год) была скрыта от иконоборцев в стене и забыта на два столетия: ее обнаружили лишь в руинах в XVIII веке. После реставрации на фоне появились живописные башни, отсылающие одновременно к Брюгге и «Мон Сен‑Мишель», а также фрагмент с кораблем на мели.
Ян Провост. Мадонна с Младенцем. Нидерланды. Между 1465 и 1529 годами. Дерево, масло. Картина после реставрации. Общий вид. Государственный Эрмитаж.
«Мадонна с Младенцем» Провоста прежде хранилась в запасниках Эрмитажа: реставраторы выпилили фрагмент из большой алтарной композиции, чтобы спасти центральную сцену. Удалив наслоения XVIII–XIX веков, они вернули живописи чистоту XVI столетия: корона вновь заиграла драгоценным золотом, одежды ангелов — белоснежным, а фон наполнился светом.
Третья работа — «Мадонна с Младенцем» Яна Госсарта (Мабюзе). Долгое время считавшаяся поздней копией, прошла дендрохронологию и подтвердила подлинность. Отличительная особенность — синий пигмент, к которому часто обращался художник в зрелом периоде творчества. Благодаря реставрации раскрылись тончайшие мазки и насыщенный ультрамарин, о котором писал уже в XVII веке Карел ван Мандер.
В зале также установлен мультимедийный киоск, благодаря которому можно узнать все подробности пятисотлетней истории «мадонн» и ознакомиться с технологией современной реставрации.
Ян Госсарт (Мабюзе). Мадонна с Младенцем. Нидерланды. XVI век. Дерево, масло. Картина после реставрации. Общий вид. Государственный Эрмитаж.
Куратор проекта — Николай Зыков, а реставрационные работы выполняли специалисты Лаборатории научной реставрации станковой живописи под руководством Виктора Коробова и Татьяны Барановой.
После выставки картины станут частью постоянной экспозиции нидерландского искусства Эрмитажа.
Выставка «Три нидерландские Мадонны. К завершению реставрации» открыта с 17 мая по 7 сентября 2025 в Аполлоновом зале Зимнего дворца Эрмитажа на Дворцовой площади, 2.
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