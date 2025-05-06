17 мая в Музее «Царскосельская коллекция» стартует выставка «Пантеон», созданная независимым андерграунд-объединением Parazit. В ней авторы препарируют классическую мифологию: вскрывают древние сюжеты, чтобы показать, как архетипы живут в современности. Сам музей метафорически превращается в современный «пантеон» — место, где пересекаются старое и новое. Куратор Елизавета Иванова, исследовательница современного искусства и художница, объединила собрала совриск, который задает вопросы о том, кем мы восхищаемся и во что готовы верить сегодня. Покажут работы в разных жанрах — от малой пластики и инсталляции до живописи и микс-медиа.

«Отступая от традиционного восприятия храма богов, мы погружаемся в интерпретации, которые выходят за рамки архитектурных и религиозных канонов. Пантеон здесь — это не место поклонения, а пространство, где переплетаются идеи и переживания человека. И именно в музее — месте, где сохраняется вечное, — художник может оставить свой след, а группа возвести свой пантеон», — рассказывают художники.

В коллективной выставке примут участие Владимир Козин, Коля Садовник, Семен Мотолянец, Вера Светлова, Игорь Яновский, Роман Ходырев, Тимур Мусаев-Каган, Андрей Сикорский, Владимир Сперанский, Стас Казимов, Катарина Кано, Алексей Слон, Аксинья (Ксения Макаренко), Даниил Андреев, Зина Николаева, Игорь Плотников, КеКе, Лиза Хорева, Али Феофилова-Фетинг, Нариман Калашников, Софья Григорьева, Татьяна Дубовская, Виталий Чистяков, Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Юля Александрова, Юстина Комиссарова, MAR, Елизавета Иванова, Давид Березин, Катерина Мартыненко (madam), Анна Гнидковская, Франка Вонка, Ксения Кадрова, Юлия А. Павлова, Кристина Ткаченко, Линда Берг, Maestro Jackie, Анна «Смотритель» Лоскутова, Елена Струкова, Дмитрий Жеравов, Вова Лило и др.