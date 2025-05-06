Выставка предлагает взглянуть на классическую мифологию сквозь призму нашего времени и задуматься о том, что и кто сегодня обретает статус идеала и культа.
17 мая в Музее «Царскосельская коллекция» стартует выставка «Пантеон», созданная независимым андерграунд-объединением Parazit. В ней авторы препарируют классическую мифологию: вскрывают древние сюжеты, чтобы показать, как архетипы живут в современности. Сам музей метафорически превращается в современный «пантеон» — место, где пересекаются старое и новое. Куратор Елизавета Иванова, исследовательница современного искусства и художница, объединила собрала совриск, который задает вопросы о том, кем мы восхищаемся и во что готовы верить сегодня. Покажут работы в разных жанрах — от малой пластики и инсталляции до живописи и микс-медиа.
«Отступая от традиционного восприятия храма богов, мы погружаемся в интерпретации, которые выходят за рамки архитектурных и религиозных канонов. Пантеон здесь — это не место поклонения, а пространство, где переплетаются идеи и переживания человека. И именно в музее — месте, где сохраняется вечное, — художник может оставить свой след, а группа возвести свой пантеон», — рассказывают художники.
В коллективной выставке примут участие Владимир Козин, Коля Садовник, Семен Мотолянец, Вера Светлова, Игорь Яновский, Роман Ходырев, Тимур Мусаев-Каган, Андрей Сикорский, Владимир Сперанский, Стас Казимов, Катарина Кано, Алексей Слон, Аксинья (Ксения Макаренко), Даниил Андреев, Зина Николаева, Игорь Плотников, КеКе, Лиза Хорева, Али Феофилова-Фетинг, Нариман Калашников, Софья Григорьева, Татьяна Дубовская, Виталий Чистяков, Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Юля Александрова, Юстина Комиссарова, MAR, Елизавета Иванова, Давид Березин, Катерина Мартыненко (madam), Анна Гнидковская, Франка Вонка, Ксения Кадрова, Юлия А. Павлова, Кристина Ткаченко, Линда Берг, Maestro Jackie, Анна «Смотритель» Лоскутова, Елена Струкова, Дмитрий Жеравов, Вова Лило и др.
Parazit Group — это независимое художественное объединение из Петербурга, основанное в 2000 году художниками Владимиром Козиным и Вадимом Флягиным. Выросло из арт-группы «Товарищество Новые Тупые». Изначально проект представлял собой «Новую коммерческую галерею актуального искусства» и был задуман как альтернатива традиционным выставочным площадкам. Название «Паразит» отражает их подход: приспосабливаться к любым условиям и пространствам, «паразитируя» на теле культурных институций города. С 2004 года «Паразит» действует как своеобразная галерея без постоянного помещения, кураторов или жесткой художественной политики. Выставки проходят в коридоре галереи «Борей» и других пространствах, объединяя художников разных поколений и стилей. Среди ключевых участников объединения — Владимир Козин, Александр Шишкин-Хокусай и Семен Мотолянец, Вера Светлова, Тимур Мусаев-Каган и другие. За годы существования группа организовала более 500 выставок, в которых приняли участие свыше 130 художников. C 2022 года у объединения есть свое помещение в Петербурге - НИИ PARAZIT на Рентгена, 4.
Выставка Parazit Group «Пантеон» открыта с 17 мая по 1 июня 2025 в Музее «Царскосельская коллекция» в городе Пушкин, Магазейной улице, 40.
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