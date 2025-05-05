Во дворе МИСПа появилась кинетическая инсталляция Алены Коган «Память. Полет. Победа»

1 мая во дворе Музея искусства Петербурга XX-XXI веков открылась сайт-специфик инсталляция «Память. Полет. Победа» российской художницы Алены Коган. Эта 12-метровая кинетическая скульптура напоминает мачту с развевающимися красными флагами. Они развиваются на ветру под аккомпанемент музыкальной импровизации на тему военных лет композитора Руслана Шафикова. А в основании объекта — имитация руин Рейхстага, собранная из фрагментов бетонных блоков.

Алена Коган Художница о проекте: Замысел проекта раскрывается зрителю по мере приближения к инсталляции. Трепещущий на ветру, развевающийся на статичных и мертвых развалинах живой стохастически движущийся объект, цветок, крыло создает у зрителя тонкое ощущение контраста между тяжестью и легкостью, между движением и неподвижностью, между жизнью и смертью. Красный цвет крыла — аллюзия пионерского галстука, Красного Знамени, цвета Победы. Подходя к объекту зритель слышит музыку — композиция написана с сложным изменением темпоритма — от легкого шепота до грозно-ударного звучания. Приближаясь к объекту, зритель видит граффити, написанные на развалинах — бетонных блоках. Фотографии этих текстов, написанных солдатами Советской Армии на Рейхстаге в 1945 году узнаваемы и хранимы в памяти русского народа. Память, Победа, полет и Надежда, новая жизнь, выросшая из руин — вот основное послание, которое транслируется зрителю.

Алена Коган (1965) — художница, скульптор, режиссер и педагог, известна масштабными инсталляциями и арт-объектами в жанре сайт-специфик (предметно-ориентированное искусство). Окончила факультет монументально-декоративного искусства в Академии Штиглица, была вольнослушателем в Академии художеств. В творчестве чаще обращается к нестандартным материалам: целлофану, стеклоткане и бумаге. Среди самых известных работ: инсталляция «Схема рождения нового мира» в Музее уличного искусства Петербурга, «Облачное хранилище / Архитектура», кинетическая «Трансфигурация» с фестиваля Bosch Parade в Нидерландах. Коган — лауреат международных конкурсов, в том числе NordArt в Германии и Itsliquid International Contest в Великобритании.

Паблик-арт Алены Коган «Память. Полет. Победа» открыт с 1 мая по 31 августа во дворе Музея искусства Петербурга XX-XXI веков на набережной канала Грибоедова, 103.

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