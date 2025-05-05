Муза контемпорари Ксения Михеева покажет две танц-премьеры на Новой сцене Александринского театра. Это размышления о красоте и рае

Впервые спектакли хореографа, танцовщицы и лауреатки нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксении Михеевой «KRASOTA» и «Рай» покажут на вечере премьер 7 мая — на Новой сцене Александринского театра.

«KRASOTA» развеет стереотипы об идеале, покажет тело свободным от конвенциональной мудрости и развернет разговор о несовершенствах. Перформанс на стыке танца и технологий, где живое движение в реальном времени взаимодействует с интерактивными проекциями, превращая сцену в меняющееся визуальное пространство, создан в коллаборации с видеохудожником AMIANGELIKA и художественным руководителем DFP Ангелиной Горгаевой. Ее исполнят Ангелина Горгаева, Ксения Михеева, Максим Микичук, Ася Молодова, Никита Маркелов, Богдан Панченко и Станислав Пономарев.

Еще одна премьера вечера — совместная работа хореографов и танцовщиц Ксении Михеевой и Анастасии Вядро спектакль «Рай». Это философское и ироничное размышление о рае и о том, когда и как он наступит: «Когда вокруг бардак и разруха, посмотришь наверх, а там небо и звезды». Музыкальное сопровождение — электроника от Dabu Davout и Anthony Rouchier.

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