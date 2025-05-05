18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Муза контемпорари Ксения Михеева покажет две танц-премьеры на Новой сцене Александринского театра. Это размышления о красоте и рае

Совместные постановки с лондонской компанией Dance.Film.Performance доступны в формате 360°. Действо развернется в центре зала и будет видно с любого места.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Новой сцена Александринского театра

Впервые спектакли хореографа, танцовщицы и лауреатки нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксении Михеевой «KRASOTA» и «Рай» покажут на вечере премьер 7 мая — на Новой сцене Александринского театра. 

«KRASOTA» развеет стереотипы об идеале, покажет тело свободным от конвенциональной мудрости и развернет разговор о несовершенствах. Перформанс на стыке танца и технологий, где живое движение в реальном времени взаимодействует с интерактивными проекциями, превращая сцену в меняющееся визуальное пространство, создан в коллаборации с видеохудожником AMIANGELIKA и художественным руководителем DFP Ангелиной Горгаевой. Ее исполнят Ангелина Горгаева, Ксения Михеева, Максим Микичук, Ася Молодова, Никита Маркелов, Богдан Панченко и Станислав Пономарев.

Как Ксения Михеева поставила танцспектакль о сосуществовании искусственного интеллекта и человека

Еще одна премьера вечера — совместная работа хореографов и танцовщиц Ксении Михеевой и Анастасии Вядро спектакль «Рай». Это философское и ироничное размышление о рае и о том, когда и как он наступит: «Когда вокруг бардак и разруха, посмотришь наверх, а там небо и звезды». Музыкальное сопровождение — электроника от Dabu Davout и Anthony Rouchier.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: