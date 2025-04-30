В Музее истории религии впервые показали графику (9 подлинных листов!) Кэте Кольвиц — центральной фигуры немецкого искусства рубежа XIX и XX веков

Персональная выставка Кэте Кольвиц «В оттенках черного» открылась 22 апреля в Музее истории религии к 80-летию со дня смерти немецкой художницы. Экспозиция собрала девять оригинальных графических работ, как ранние офорты, литографии из самого известного цикла художницы «Восстание ткачей», так и поздние антивоенные произведения. Работы Кольвиц были куплены еще до основания музея в 1932 году — они буквально стало «костяком» коллекции зарубежного искусства.

Среди ключевых произведений «В оттенках черного» — офорт «У церковной стены», литографии «Немецкие дети голодают!» и «Хлеба!». Дополняют выставку открытки с изображением графических листов Кольвиц, выпущенные советскими и немецкими издательствами.

24 мая историк искусства, исследователь немецкой культуры (и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга») Иван Чечот расскажет о творчестве художницы через призму религии и философии, о влиянии места рождения на ее мировоззрение и каким образом в работах Кольвиц единовременно переплетаются «вера и сомнение, христианские мотивы и социальный протест».