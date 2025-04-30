В Музее истории религии впервые показали графику (9 подлинных листов!) Кэте Кольвиц — центральной фигуры немецкого искусства рубежа XIX и XX веков

Основная цель выставки — показать антивоенное и гуманистическое искусство художницы, обратить внимание к самым острым социальным проблемам предвоенной эпохи.
Лист 5 «Заряжай» из графического цикла «Крестьянская война», 1902-1903 года
Персональная выставка Кэте Кольвиц «В оттенках черного» открылась 22 апреля в Музее истории религии к 80-летию со дня смерти немецкой художницы. Экспозиция собрала девять оригинальных графических работ, как ранние офорты, литографии из самого известного цикла художницы «Восстание ткачей», так и поздние антивоенные произведения. Работы Кольвиц были куплены еще до основания музея в 1932 году — они буквально стало «костяком» коллекции зарубежного искусства.
Среди ключевых произведений «В оттенках черного» — офорт «У церковной стены», литографии «Немецкие дети голодают!» и «Хлеба!». Дополняют выставку открытки с изображением графических листов Кольвиц, выпущенные советскими и немецкими издательствами.
24 мая историк искусства, исследователь немецкой культуры (и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга») Иван Чечот расскажет о творчестве художницы через призму религии и философии, о влиянии места рождения на ее мировоззрение и каким образом в работах Кольвиц единовременно переплетаются «вера и сомнение, христианские мотивы и социальный протест».
Иван Чечот
«Офорты и литографии Кольвиц были приобретены Музеем истории религии еще до его официального открытия. Эти листы заложили основу коллекции современного зарубежного искусства в музее. Первый директор В. Г. Богораз-Тан был чрезвычайно заинтересован в покупке: графика художницы предназначалась для постоянной экспозиции», — рассказывает куратор выставки, хранитель фонда «Религии Запада. Графика» Наталья Суслова.
Кэте Кольвиц (1867–1945) — немецкая художница, график и скульптор, одна из центральных фигур довоенного искусства в Германии. В творчестве обращалась к темам гуманизма, социальной несправедливости, войны, материнства и страдания. Родилась в Кенигсберге в прогрессивной семье (отец был строителем и социал-демократом, а дед по материнской линии — протестантским пастором, изгнанным из государственной церкви за независимые взгляды), вышла замуж за врача, который лечил бедняков в Берлине. В 1914 году на фронте Первой мировой войны погиб ее младший сын Петер, что стало переломным моментом в жизни художницы. Эта утрата усилила ее пацифистские убеждения, а в работах центральной темой стала материнская скорбь. Известное произведение этого периода — скульптурная группа «Скорбящие родители», установленная на военном кладбище во Фландрии в 1932 году. К другим известным сериям Кольвиц относят «Восстание ткачей» (1893–1897) и «Крестьянская война» (1902–1908) — о страдании и борьбе рабочего класса. Более 40 школ в Германии носят ее имя, а работы художницы хранятся в крупнейших музеях мира, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке (MoMA). В Берлине и Кельне открыты музеи, посвященные исключительно ее жизни и искусству.
Выставка «В оттенках черного» с работами Кэте Кольвиц открыта с 22 апреля по 22 июля в Музее истории религии на Почтамтской улице, 14.
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