Архитектор Александр Бродский воплотит свою навязчивую идею в «Квартире №7» — сверхновом пространстве «Полутора комнат»!

«Из глины можно слепить все что угодно, и это завораживает. Я почти никогда ее не обжигаю, а только высушиваю. Ощущение, что все это сделано из пыли, и в любой момент может опять обратиться в пыль — вот что важно в этих работах. Но, если обращаться с этими предметами бережно, они могут жить вечно. Кроме того, необожженная глина — материал, который можно использовать бесконечно. Любую из моих скульптур можно размочить и вылепить из нее что-то другое, и т.д. и т.п. И в этом тоже что-то есть», — рассказывает Александр Бродский

Александр Бродский (1955) — концептуальный архитектор и художник, один из основоположников и лидеров движения «бумажной архитектуры», профессор Международной академии архитектуры. Окончил Московский архитектурный институт (МАрхИ). В 1990-х годах Бродский сосредоточился на создании инсталляций, скульптур и графики. Его работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Московского музея современного искусства, MoMA (Нью-Йорк), Tate Modern (Лондон) и других музеев.​ Бродский представлял Россию на Венецианской архитектурной биеннале в 2006 году. Среди его известных проектов: инсталляция «Цистерна», удостоенная премии «Инновация» в 2011 году, и участие в создании музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Доме Мурузи в Петербурге .​

Выставка «Idea Fissa» Александра Бродского открыта с 30 апреля в «КВ-7» музея «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14.

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