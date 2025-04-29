Архитектор Александр Бродский воплотит свою навязчивую идею в «Квартире №7» — сверхновом пространстве «Полутора комнат»!

Тотальная инсталляция «Idea Fissa» приурочена к 70-летию концептуального художника.
30 апреля в пространстве «КВ-7» музея «Полторы комнаты» стартует проект Александра Бродского «Idea Fissa». Название выставки переводится с итальянского как «навязчивая идея» — этим устойчивым выражением художник объясняет свой творческий метод. В основе экспозиции — крупноформатная инсталляция из необожженной глины на тему города. Ее дополняют серия офортов.
«Из глины можно слепить все что угодно, и это завораживает. Я почти никогда ее не обжигаю, а только высушиваю. Ощущение, что все это сделано из пыли, и в любой момент может опять обратиться в пыль — вот что важно в этих работах. Но, если обращаться с этими предметами бережно, они могут жить вечно. Кроме того, необожженная глина — материал, который можно использовать бесконечно. Любую из моих скульптур можно размочить и вылепить из нее что-то другое, и т.д. и т.п. И в этом тоже что-то есть», — рассказывает Александр Бродский
Александр Бродский (1955) — концептуальный архитектор и художник, один из основоположников и лидеров движения «бумажной архитектуры», профессор Международной академии архитектуры. Окончил Московский архитектурный институт (МАрхИ). В 1990-х годах Бродский сосредоточился на создании инсталляций, скульптур и графики. Его работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Московского музея современного искусства, MoMA (Нью-Йорк), Tate Modern (Лондон) и других музеев. Бродский представлял Россию на Венецианской архитектурной биеннале в 2006 году. Среди его известных проектов: инсталляция «Цистерна», удостоенная премии «Инновация» в 2011 году, и участие в создании музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Доме Мурузи в Петербурге .
Выставка «Idea Fissa» Александра Бродского открыта с 30 апреля в «КВ-7» музея «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14.
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