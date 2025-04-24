В Центре Шемякина покажут книжную графику художника: от иллюстраций к «Преступлению и наказанию» до обложек романов Водолазкина

Курирует проект Сара де Кей — жена художника, писатель, переводчик и редактор.
Михаил Шемякин. Иллюстрация к «Преступлению и наказанию». 1964 год
«Михаил Шемякин. Книга в руках художника» соберет ключевые этапы развития книжной иллюстрации в творчестве художника. Выставка разделена на девять тематических разделов. Сториттелинг проекта проведет от первых обращений к иллюстрации приключенческих романов в студенческие годы, изобразительных поисков в работе с немецкими романтиками, Диккенсом, Андерсоном и Гоголем, полного цикла иллюстраций к роману Достоевского «Преступление и наказание» до рисунков к первому тому автобиографии «Моя жизнь: до изгнания» и обложек книг для современных авторов. Экспозиция включает оригиналы работ, световые инсталляции и другие экспонаты.
Среди хайлайтов выставки — фольклорная серия «Говоры и загадки», иллюстрации к текстам Александра Пушкина, Валентина Гафта, Михаила Юппа, Владимира Высоцкого и многих других.
Экспозиция графики Михаила Шемякина дополнится работами его дочери Доротеи Шемякиной. Многие из представленных произведений будут показы впервые.
Михаил Шемякин (1943) — российский художник, скульптор и сценограф. Учился в Средней художественной школе при Академии художеств СССР. Однако в 1961 году он был отчислен за «эстетическое развращение» однокурсников, поскольку его художественное мировоззрение не соответствовало нормам социалистического реализма. В 1971 году эмигрировал из СССР, жил и работал во Франции и США. Шемякин занимался оформлением балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, премьера которого состоялась в Мариинском театре в 2001 году. В 2002 году основал Фонд художника Михаила Шемякина, переименованный в 2017 году в Центр Михаила Шемякина. Участник более 500 выставок по всему миру. Работы художника находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Метрополитен-музея и других.
Выставка «Михаил Шемякин. Книга в руках художника» открыта с 30 апреля по 28 сентября 2025 года в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице, 11.
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