В Центре Шемякина покажут книжную графику художника: от иллюстраций к «Преступлению и наказанию» до обложек романов Водолазкина

«Михаил Шемякин. Книга в руках художника» соберет ключевые этапы развития книжной иллюстрации в творчестве художника. Выставка разделена на девять тематических разделов. Сториттелинг проекта проведет от первых обращений к иллюстрации приключенческих романов в студенческие годы, изобразительных поисков в работе с немецкими романтиками, Диккенсом, Андерсоном и Гоголем, полного цикла иллюстраций к роману Достоевского «Преступление и наказание» до рисунков к первому тому автобиографии «Моя жизнь: до изгнания» и обложек книг для современных авторов. Экспозиция включает оригиналы работ, световые инсталляции и другие экспонаты.

Среди хайлайтов выставки — фольклорная серия «Говоры и загадки», иллюстрации к текстам Александра Пушкина, Валентина Гафта, Михаила Юппа, Владимира Высоцкого и многих других.

Экспозиция графики Михаила Шемякина дополнится работами его дочери Доротеи Шемякиной. Многие из представленных произведений будут показы впервые.