Николай Евдокимов построит паноптикум в Музее Достоевского — на 12 плазмах (!) будет транслироваться «Лето» Дмитрия Сироткина

Дмитрий Сироткин

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И вот я снова блуждаю по улицам этого города, летняя ночь для меня всегда не слишком желанна. Вам когда-нибудь был чужд родной город? Мне — да. Почему, спросите Вы, разве Вы не устали от промозглых ветреных вечеров, слякоти, сугробов и вьюг? Отвечу так. Наверное, Вы, дорогой мой собеседник, не совсем горожанин, вернее, не совсем петербуржец. Настоящее в этом городе то и есть, неприятность, вернее, когда ты идешь по набережной канала, и в лицо тебе хлещет дождь, а то лучше на губах твоих тает снег, и глаза то совсем не видят, нет видят, видят то, что Вы, мой собеседник, никогда не увидите летним вечером. Что же, спросите Вы? Вот однажды приключилось со мной интересное воспоминание. Вы спросите, зимой? А я Вам отвечу, нет. А Вы скажете, так Вы же о зиме да об осени все. А вот и нет, а может и да, вернее, дело было так. Шёл я однажды ночью, Белою здешней ночью, просто так, как тот герой. Помните? Так вот, тепло так, но ни души, вода блестела в канале, фонари светились, очертания домов были четко отделимы от свечения недалеко закатившегося солнца, небо чистое, звезда одна в небе, как я тут. Иду я неспешно, иногда автомобиль проедет, где-то смех из окна, но все же странно тихо, даже мурашки по коже. И тут я остановился у мостика, не знаю, отчего, но что-то случилось во мне. Стою и смотрю на блеск воды, стою, и мысли мои покатились куда-то прочь вместе с Фонтанкой. Только как бы не отсюда, и, может, даже не мысли, а грезы, и память моя как-то оживилась, откликнулась. Только вот что, пошел снег! Вы спросите, а как это возможно, ведь июнь. Не знаю, только шел густой, красивый такой снег, словно сон, но не спал я. Руки мои словно примерзли к ограде канала, а снег все не прекращался. Вот представьте себе — летний силуэт белых ночей, Вы в легком сюртуке, в сандалиях, штанах, вода плещется, невероятно, а было! И тогда до чего мне стал этот берег мил, родной такой, свет фонарей как в тумане, а сквозь него фигура, да та самая, как тогда декабрьским вечером. Как написал когда-то японский поэт: «И тогда мной овладело восхитительное чувство — нет, отнюдь не лирического свойства, а скорее близкое сумеречному экстазу...» Ответьте мне, мой милый собеседник, Вы могли бы зимним, снежным вечером, когда завывает вьюга, наметая толстые коросты снега, зыбкие и обманчивые, видеть сквозь эту пелену образ, прекрасный образ? Ведь трудно даже устоять, окаменелыми пальцами снимая роговую оправу очков, протирая глаза, ослепленный фонарем, Он, исчезает, ускользает, он, тот единственный образ, и только сейчас тут, стоя здесь, ты понимаешь, что другого тебе не нужно было. Вот счастье! Но нет его летним вечером, как и не было, наверное, вьюги.