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На 92-м году жизни скончался Зураб Церетели

У скульптора остановилось сердце. 

Собака.ru

На 92-м году жизни скончался Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог и президент Российской академии художеств. На счету Зураба Константиновича более 5 тысяч произведений живописи, графики и скульптуры, а также фрескок, мозаик и панно, в том числе мамятник Петру I на Крымской набережной в Москве, монумент «Добро побеждает Зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, монумент «Слеза скорби» в Нью-Джерси в знак памяти жертв терактов 11 сентября. Одна из самых монументальных работ Церетели — ансамбль «Летопись Грузии» под Тбилиси, которая состоит из 16 колонн высотой от 30 до 35 метров. Над ним художник работал с 1985 по 2003 год.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Зураба Константиновича Церетели.

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