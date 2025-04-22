В Эрмитаже завершили реставрацию хрустального кубка Августа Сильного

Эрмитажный кубок состоит из трех тонко вырезанных кусков горного хрусталя — тулово, ножки и подставки. Корпус сосуда украшен многослойным орнаментом работы итальянских резчиков миланской школы конца XVI века. Внизу — волны, которые выше сменяются цветами и травами. Выпуклые куски хрусталя собраны в формы деревьев и пней. Среди них — искусно выгравированные изображения медведей, зайцев, кабанов и других животных.

Изначально кубок венчала хрустальная крышка, от которой сохранилась лишь деформированная монтировка с золотой короной. Ей вернули оригинальную форму, а разрывы и трещины на металлической конструкции устранили лазерной сваркой.

Драгоценная оправа ножки и подставки из золота, рубинов и полихромной эмали скорее всего выполнена мастерами Южной Германии середины XVII века.