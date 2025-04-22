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Искусство

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В Эрмитаже завершили реставрацию хрустального кубка Августа Сильного

Декоративный кубок из горного хрусталя был передан Петру I в качестве дипломатического подарка.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Эрмитажный кубок состоит из трех тонко вырезанных кусков горного хрусталя — тулово, ножки и подставки. Корпус сосуда украшен многослойным орнаментом работы итальянских резчиков миланской школы конца XVI века. Внизу — волны, которые выше сменяются цветами и травами. Выпуклые куски хрусталя собраны в формы деревьев и пней. Среди них — искусно выгравированные изображения медведей, зайцев, кабанов и других животных.

Изначально кубок венчала хрустальная крышка, от которой сохранилась лишь деформированная монтировка с золотой короной. Ей вернули оригинальную форму, а разрывы и трещины на металлической конструкции устранили лазерной сваркой.

Драгоценная оправа ножки и подставки из золота, рубинов и полихромной эмали скорее всего выполнена мастерами Южной Германии середины XVII века. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Реставрацию удалось завершить в короткие сроки. Так, за 10 месяцев специалисты Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов Отдела научной реставрации и консервации вычистили загрязнения и следы прошлых реставраций, частично устранили деформации золотого декора кубка, восстановили сломанные гнезда, закрепили драгоценные камни. Самым сложным этапом стала работа с полихромной эмалью — ее восстановили светоотверждаемыми керамически-армированными композитами. Микротрещины пропитали полимером.

Руководители проекта – Игорь  Малкиель, заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных и археологических металлов, и Ольга Григорьевна Костюк, заведующая Отделом западноевропейского прикладного искусства. Проект реализован при содействии компании «Симпл».

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