Как начинающему художнику стать гением совриска? Ироничные советы от арт-гуру Петербурга

коллекционер

К сожалению, живопись требует первоначальных вложений. Не ленитесь, купите хотя бы краски, кисточки и холст. Дорогое не берите — никто не оценит. Лучше акрил: с ним меньше возни. Подписывайте «холст, масло, смешанная техника» — все равно не разберут. Оставляйте незакрашенные места — это и модно, и экономно.

На холст нужно обязательно что-то приклеить: игрушку (намек на детские травмы), письмо (отсылка к несчастной любви), фотографию Мандельштама или Лимонова (манифестация внутренней свободы), стульчак (заявка на иронию и презрение к арт-сообществу) или пакет из-под кефира (борьба с алкоголизмом).

В зависимости от фантазии и семейного статуса — выберите часть тела и прислонитесь ей к холсту, пока не высохла краска. Это создаст чувство тревожного эротизма.

Давайте работам название, которое не имеет никакого отношения к изображению. Лучше на латыни. Если напишете с ошибками — не страшно, покажете свою близость к народу. Если с латынью совсем плохо — наугад возьмите строку из Бродского. В этом тоже есть элемент искусства.

Зритель хочет, чтобы с ним играли, поэтому оставляйте отсылки к работам прошлого. Чтобы не показаться снобом, используйте книгу «100 шедевров». «Менины», «Тайная вечеря», «Ночь в Арле» — беспроигрышные варианты. На восклицание: «Это же из Пикассо!» снисходительно улыбайтесь. И вообще меньше говорите, больше пейте. Пусть за вас скажут искусство и галерист.

Работайте сериями. К примеру, «Истерика 1», «Истерика 2». Так никто не сможет обвинить вас в повторах, и вы будете «истерить», пока есть спрос.

Делать работы меньше полутора метров неприлично. Уважайте своего зрителя (да и помните, что дорого холсты поменьше вы не продадите). В конце концов вашим арт-объектам не место в хрущевках!

Позаботьтесь об облике страницы в соцсетях. Правильное соотношение постов: одно фото работы, два ваших портрета, что-то из цитат Фета, снова работа, два селфи, наконец, цитата Дидро.

На вернисажи приходите бедно, но опрятно одетым. Богатых художников не любят.

Помните, что профильное образование вредит, а справка из психоневродиспансера — приветствуется. Кстати, художнику лучше быть сиротой.