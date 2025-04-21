Анна Якубова

Куратор выставки:

Канонерский остров — ничейная земля, молчаливый свидетель истории, меланхоличный образ утраченного рая и мучительной памяти о нём. Время здесь остановилось, пространство сжалось. Сюжетная линия в серии едина, и главным действующим лицом выступает Остров: с фигурками детей — случайными обитателями местности, устроившимися на весенний пикник; с портовыми кораблями и кранами — сумеречными стражами водной глади; с дальними видами городских построек — туманными бастионами постсоветской действительности. Несмотря на кажущееся одиночество, бессмысленность хтонического пейзажа — природа, люди, многоэтажки, мусорные чащи не кажутся обречёнными, в них нет и доли дистанции, но есть надежда.