Куратор проекта — исполнительный директор Limonov Art Foundation Анна Якубова — собрала серию пейзажей светского хроникера.
Дмитрий Егоров, "Остров"
Первая персональная выставка Дмитрия Егорова открывается 25 апреля в руинированном зале Екатерининского собрания. «Остров» объединит цикл пасторальных пейзажей Канонерки. На кадрах поменялось многое: вместо многолюдных вернисажей, ярких нарядов и сrème de la crème — водная гладь в тумане и ворох играющих детей.
Куратор выставки:
Канонерский остров — ничейная земля, молчаливый свидетель истории, меланхоличный образ утраченного рая и мучительной памяти о нём. Время здесь остановилось, пространство сжалось. Сюжетная линия в серии едина, и главным действующим лицом выступает Остров: с фигурками детей — случайными обитателями местности, устроившимися на весенний пикник; с портовыми кораблями и кранами — сумеречными стражами водной глади; с дальними видами городских построек — туманными бастионами постсоветской действительности. Несмотря на кажущееся одиночество, бессмысленность хтонического пейзажа — природа, люди, многоэтажки, мусорные чащи не кажутся обречёнными, в них нет и доли дистанции, но есть надежда.
Персональная выставка Дмитрия Егорова «Остров» открыта с 25 апреля по 25 мая 2025 года в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова, 88-90.
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