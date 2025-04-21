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Искусство

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В руинах Екатерининского собрания открывается первая персональная выставка Дмитрия Егорова — фотопортретиста светского Петербурга

Куратор проекта — исполнительный директор Limonov Art Foundation Анна Якубова — собрала серию пейзажей светского хроникера.

Дмитрий Егоров, "Остров"
Изображение предоставлено Собака.ru куратором Анной Якубовой

Дмитрий Егоров, "Остров"

Первая персональная выставка Дмитрия Егорова открывается 25 апреля в руинированном зале Екатерининского собрания. «Остров» объединит цикл пасторальных пейзажей Канонерки. На кадрах поменялось многое: вместо многолюдных вернисажей, ярких нарядов и сrème de la crème — водная гладь в тумане и ворох играющих детей. 

Дмитрий Егоров, "Остров"
Изображение предоставлено Собака.ru куратором Анной Якубовой

Дмитрий Егоров, "Остров"

Дмитрий Егоров, "Остров"
Изображение предоставлено Собака.ru куратором Анной Якубовой

Дмитрий Егоров, "Остров"

Анна Якубова

Куратор выставки:

Канонерский остров — ничейная земля, молчаливый свидетель истории, меланхоличный образ утраченного рая и мучительной памяти о нём. Время здесь остановилось, пространство сжалось. Сюжетная линия в серии едина, и главным действующим лицом выступает Остров: с фигурками детей — случайными обитателями местности, устроившимися на весенний пикник; с портовыми кораблями и кранами — сумеречными стражами водной глади; с дальними видами городских построек — туманными бастионами постсоветской действительности. Несмотря на кажущееся одиночество, бессмысленность хтонического пейзажа — природа, люди, многоэтажки, мусорные чащи не кажутся обречёнными, в них нет и доли дистанции, но есть надежда.

Персональная выставка Дмитрия Егорова «Остров» открыта с 25 апреля по 25 мая 2025 года в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова, 88-90.

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