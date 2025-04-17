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Искусство

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Родченко, AES+F, Шишкин-Хокусай: «ДК Громов» Игоря Суханова открылось (спустя 3 года!) большой (на 400 работ!) выставкой новых медиа

С возвращением! В арт-пространстве — экспозиция фото-, видео- и ИИ-искусства из частной коллекции.

Тим Парщиков, Из серии Burning News, 2011 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «ДК Громов»

Тим Парщиков, Из серии Burning News, 2011 год

Алина Глазун, "Похожа на маму", 2019 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «ДК Громов»

Алина Глазун, "Похожа на маму", 2019 год

«Переколлекция» разместилась сразу на двух этажах «ДК Громов» — здесь показано более 400 (!) работ из частной коллекции мецената и основателя пространства Игоря Суханова. Это своего рода ретроспектива (не по хронологии!) медиа XX и XXI веков — от авангардной фотографии советских авторов до современных экспериментов: видеоарта культовых AES+F, инсталляций Игоря Самолета и ИИ-скульптур Шишкина-Хокусая.

Кураторы проекта — художник Семен Мотолянец и коллекционер Игорь Суханов — собрали ключевые имена российского искусства. Среди участников: Александр Родченко, Борис Смелов, Сергей Братков, AES+F, Влад Мамышев-Монро, Тим Парщиков, Леонид Тишков, Александр Шишкин-Хокусай, Андрей Монастырский, группа «Провмыза», Олег Кулик, Ринат Волигамси, Владимир Абих и Тим Радя.

Владимир Абих, "Вот и поговорили", 2020 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «ДК Громов»

Владимир Абих, "Вот и поговорили", 2020 год

Тимур Мусаев-Каган, "Я больше не верю в волшебную силу искусства" из цикла "Тленики", 2019 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «ДК Громов»

Тимур Мусаев-Каган, "Я больше не верю в волшебную силу искусства" из цикла "Тленики", 2019 год

Игорь Суханов — бизнесмен, который основал выставочное пространство «ДК Громов»

«ДК Громов» — многофункциональное арт-пространство, открылось в сентябре 2016 года на территории делового центра «Громов». Основатель — бизнесмен и коллекционер Игорь Суханов.

Выставка «Переколлекция» открыта с 11 апреля до осени 2025 года в «ДК Громов» на улице Громова, дом 4.

Вход возможен только по четвергам с 12:00 до 20:00.

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