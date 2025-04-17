Весь город — выставка (невидимая)! Ищем работы Миши Маркера для театра Семена Серзина

«Невидимый театр» Семена Серзина и самый анонимный художник Петербурга Миша Маркер стали сотрудничать еще год назад. В мае 2024-го на улицах стали появляться афиши с работами стрит-артиста. Этот совместный проект получил логическое продолжение в виде «Невидимой выставки», которая сейчас проходит по всему городу. «Настолько невидимая, что даже мы не знаем, где расклеены афиши», — рассказывают в театре.

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Миша Маркер — анонимный уличный художник, известный своими социально ориентированными работами, которые часто появляются в форме плакатов на рекламных билбордах Петербурга (одни из популярнейших: «Надежда умирает под следствием» и «Три буквы», «Нам билбордов не хватит спрашивать», «Вроде все прекрасно, ноябрь»). В 2014 году Маркер дебютировал как стрит-артист с персональной уличной выставкой, работы с которой теперь можно найти в частных коллекциях и собрании «Стрит-арт хранения». Его творчество направлено на инициирование диалога с прохожими, исследование «вечных тем» и внутренних состояний человека. Он использует узнаваемые образы и аллюзии, работая в характерной монохромной стилистике с антропоморфными, но минималистичными персонажами. Работы художника органично вписываются в уличную среду, часто заменяя старые афиши. С рекламных билбордов сюжеты и высказывания Маркер переносит на холсты, которые потом украшают модные точки Петербурга: Винный бар Do, Исткабель и «Севкабель Порт».