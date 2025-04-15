В Петербурге покажут более 90 (!) акварелей из частных собраний Артура Фонвизина — участника авангардных выставок «Бубновый Валет» и «Голубая роза»

Экспозиция объединит редкие работы «романтика повседневности» — художника, который смог пережить борьбу с формализмом в искусстве в советское время.
Выставка «Артур Фонвизин. Мир акварели» в антикварной галерее «Петербург» соберет более 90 работ одного из ключевых акварелистов XX века из частных собраний. В составе — портреты современников художника — артистов театра, кино, балета в сценических образах и цирковых костюмах, пейзажи, натюрморты и книжные иллюстрации.
Хайлайтами экспозиции станут серии «Цирковые наездницы» (любимая тема на протяжении более 30 лет!), «Песни и романсы» 1940-х годов, а также акварели к двухтомнику «Немецкая романтическая повесть», вышедшему в свет в 1935 году у издательства «Academia».
Артур Фонвизин (1883–1973) — российский и советский акварелист. Учился Московское Училище живописи, ваяния и зодчества (там познакомился с бунтующем против классического искусства Ларионовым и вместе с ним и Судейкиным был исключен!), его учителями были Николай Клодт и Василий Бакшеева. Продолжил обучение в Мюнхене — в мастерской Геймана и Гарднера. Участвовал в выставках первых авангардистов «Голубая роза», «Золотое руно», «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и других. В это время обращался к символизму. В советское время перешел к узнаваемой технике акварели, писал в экспрессионистической манере сразу красками без предварительного наброска карандашом. Первая персональная выставка прошла в 1936 году в в ГМИИ имени Пушкина, а годом позднее художник был причислен к формалистам («три Ф»: Фальк, Фаворский, Фонвизин). В последние годы в основном писал портреты актрис театра в сценических образах, деревенские пейзажи.
Выставка «Артур Фонвизин. Мир акварели» открыта с 25 апреля по 24 августа 2025 в антикварной галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.
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