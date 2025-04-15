В Петербурге покажут более 90 (!) акварелей из частных собраний Артура Фонвизина — участника авангардных выставок «Бубновый Валет» и «Голубая роза»

Артур Фонвизин (1883–1973) — российский и советский акварелист. Учился Московское Училище живописи, ваяния и зодчества (там познакомился с бунтующем против классического искусства Ларионовым и вместе с ним и Судейкиным был исключен!), его учителями были Николай Клодт и Василий Бакшеева. Продолжил обучение в Мюнхене — в мастерской Геймана и Гарднера. Участвовал в выставках первых авангардистов «Голубая роза», «Золотое руно», «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и других. В это время обращался к символизму. В советское время перешел к узнаваемой технике акварели, писал в экспрессионистической манере сразу красками без предварительного наброска карандашом. Первая персональная выставка прошла в 1936 году в в ГМИИ имени Пушкина, а годом позднее художник был причислен к формалистам («три Ф»: Фальк, Фаворский, Фонвизин). В последние годы в основном писал портреты актрис театра в сценических образах, деревенские пейзажи.

Выставка «Артур Фонвизин. Мир акварели» открыта с 25 апреля по 24 августа 2025 в антикварной галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.

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