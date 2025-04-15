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Искусство

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В Петербурге покажут более 90 (!) акварелей из частных собраний Артура Фонвизина — участника авангардных выставок «Бубновый Валет» и «Голубая роза»

Экспозиция объединит редкие работы «романтика повседневности» — художника, который смог пережить борьбу с формализмом в искусстве в советское время.

"Наездница", 1932 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Юлией Юрченко

"Наездница", 1932 год

"Портрет сына", 1944 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Юлией Юрченко

"Портрет сына", 1944 год

Выставка «Артур Фонвизин. Мир акварели» в антикварной галерее «Петербург» соберет более 90 работ одного из ключевых акварелистов XX века из частных собраний. В составе — портреты современников художника — артистов театра, кино, балета в сценических образах и цирковых костюмах, пейзажи, натюрморты и книжные иллюстрации. 

"Анютины глазки", 1947 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Юлией Юрченко

"Анютины глазки", 1947 год

"Портрет жены", 1946 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Юлией Юрченко

"Портрет жены", 1946 год

Хайлайтами экспозиции станут серии «Цирковые наездницы» (любимая тема на протяжении более 30 лет!), «Песни и романсы» 1940-х годов, а также акварели к двухтомнику «Немецкая романтическая повесть», вышедшему в свет в 1935 году у издательства «Academia».

"Портрет Юрия Дурова", 1939 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Юлией Юрченко

"Портрет Юрия Дурова", 1939 год

Иллюстрация к книге «Немецкая романтическая повесть», 1935 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Юлией Юрченко

Иллюстрация к книге «Немецкая романтическая повесть», 1935 год

Артур Фонвизин (1883–1973) — российский и советский акварелист. Учился  Московское Училище живописи, ваяния и зодчества (там познакомился с бунтующем против классического искусства Ларионовым и вместе с ним и Судейкиным был исключен!), его учителями были Николай Клодт и Василий Бакшеева. Продолжил обучение в Мюнхене — в мастерской Геймана и Гарднера. Участвовал в выставках первых авангардистов «Голубая роза», «Золотое руно», «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и других. В это время обращался к символизму. В советское время перешел к узнаваемой технике акварели, писал в экспрессионистической манере сразу красками без предварительного наброска карандашом. Первая персональная выставка прошла в 1936 году в в ГМИИ имени Пушкина, а годом позднее художник был причислен к формалистам («три Ф»: Фальк, Фаворский, Фонвизин). В последние годы в основном писал портреты актрис театра в сценических образах, деревенские пейзажи.

Выставка «Артур Фонвизин. Мир акварели» открыта с 25 апреля по 24 августа 2025 в антикварной галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.

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