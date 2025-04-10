Внимание, художники! В «Третьем месте» пройдет четвертая ярмарка совриска «Third Place Art Fair»

Ярмарка «Third Place Art Fair» пройдет с 5 по 7 сентября 2025 года в общественно-культурном пространстве «Третье место».

К участию в опен-колле приглашаются как начинающие, так и состоявшиеся художники и объединения, работающие в разных техниках: живопись, графика, керамика, скульптура, эстамп, рисунок, фотография, digital art и другие современные художественные практики.

Ярмарку дополнит образовательная программа — с лекциями, паблик-токами и дискуссиями. Ведущие специалисты в сфере современного искусства, кураторы и галеристы расскажут о текущей ситуации художественного рынка в России, обсудят вопросы современного арт-маркетинга и интеграции искусства в бизнес.

Работы участников будут отобраны авторитетными представителями художественного сообщества Москвы и Петербурга, в том числе историком искусства Иваном Чечотом, вице-президентом Российской академии художеств Анатолием Любавиным, основателем культурного пространства «Третье место» (и героиней премии «Женщины меняют Петербург») Ольгой Звагольской, сооснователем галереи Soulmate Евгенией Вороновой, научным сотрудником Русского музея Марией Салтановой, куратором Анной Якубовой, куратор направления Co:Create Befree Ириной Матвеевой и современным художником Платоном Петровым.

«Основная миссия "Third Place Art Fair" — сокращение дистанции между искусством и человеком. Ярмарка предлагает лояльный подход к покупке — широкий ценовой диапазон представленных работ позволяет приобретать искусство по доступным ценам. Для тех, кто хочет окружить себя произведениями искусства или только начинает собирать свою коллекцию, подобное решение предлагает максимально мягкую интеграцию», — отмечают кураторы ярмарки.

Подробнее о правилах участия можно узнать здесь.

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