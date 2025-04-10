Коллективная выставка «Космос велик» соберет более 20 современных авторов и редкие артефакты из научных коллекций СПбГУ в пространстве Музея современных искусств имени Дягилева. Экспозиция ко Дню космонавтики охватит работы в разных жанрах — от классических живописи, графики, скульптуры и фотографии до мозаики, арт-объектов, текстиля, интерактивных инсталляций и даже цифровых монотипий.

В числе художников проекта: Вадим Бо, Андрей Семенов, Вадим Комиссаров, Нариман Калашников, Тимур Мусаев-Каган, Алиса Юфа, Вера Кадурина, Вера Светлова, Юрий Никифоров, Валерий Гриковcкий, Кирилл Бугаев, Татьяна Дубровская, Вадим Бондаренко, Анастасия Иваненкова, Вильгений Мельников, Александр Малышкин, Алексей Слон, Дмитрий Шарапов, Марина Колдобская и Валерий Лукка. Экспозицию дополнит издания Научной библиотеки имени Горького СПбГУ и гравюры позднесоветского периода Иллариона Некрасова и Владимира Хвостова.

В выставке также принимает участие кафедра дизайна СПбГУ с мультимедийной программой, созданной студентами и преподавателями.