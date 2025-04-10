В других хайлайтах проекта — флаг СПбГУ с автографами космонавтов (подписывали в невесомости!), побывавший в год 300‑летия Университета на МКС.
Валерий Гриковский «Черная звезда», 2017 год
Коллективная выставка «Космос велик» соберет более 20 современных авторов и редкие артефакты из научных коллекций СПбГУ в пространстве Музея современных искусств имени Дягилева. Экспозиция ко Дню космонавтики охватит работы в разных жанрах — от классических живописи, графики, скульптуры и фотографии до мозаики, арт-объектов, текстиля, интерактивных инсталляций и даже цифровых монотипий.
В числе художников проекта: Вадим Бо, Андрей Семенов, Вадим Комиссаров, Нариман Калашников, Тимур Мусаев-Каган, Алиса Юфа, Вера Кадурина, Вера Светлова, Юрий Никифоров, Валерий Гриковcкий, Кирилл Бугаев, Татьяна Дубровская, Вадим Бондаренко, Анастасия Иваненкова, Вильгений Мельников, Александр Малышкин, Алексей Слон, Дмитрий Шарапов, Марина Колдобская и Валерий Лукка. Экспозицию дополнит издания Научной библиотеки имени Горького СПбГУ и гравюры позднесоветского периода Иллариона Некрасова и Владимира Хвостова.
В выставке также принимает участие кафедра дизайна СПбГУ с мультимедийной программой, созданной студентами и преподавателями.
Куратор выставки:
Именно художники первыми показали, какими могут быть неизведанные миры в глубинах космоса — вспомнить хотя бы Жана Жиро («Moebius»), автора комиксов, или Ханса Гигера, создателя образа «Чужого» или других —, оформлявших обложки книг и журналов во времена пика интереса к фантастике в 1930-1950-х годах. Самым поразительным событием ХХ века, перешедшим из древней мечты человечества в реальность, событием, в которое было невозможно поверить, стал полет Юрия Гагарина в Космос. Сложно представить, какие чувства испытали земляне, следя за этим футуристическим действом на экранах телевизоров и через радиоточки. В тот день мир, который мы знали, расширился как минимум на 327 километра, на высоту полета Гагарина. Выставка посвящена, в первую очередь, воображению и предвидению, дерзновенным мечтам художников о вселенной.
Коллективная выставка «Космос велик» открыта с 11 апреля по 6 июня 2025 года в Музее современных искусств имени Дягилева СПбГУ на набережной Лейтенанта Шмидта, 11.
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