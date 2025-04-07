«У нас все по-настоящему»: в «Севкабель Порту» повесили арт-объекты с нижегородской символикой

Экспозиция под открытым небом на набережной общественно-культурного пространства «Севкабель Порт» пополнилась двумя объектами из серии «У нас все по-настоящему». А третий можно найти во дворе Искабеля. Работы посвящены теме сохранения культурного наследия Нижегородской области и вдохновлены ее символикой. Название проекта отсылает к слогану туристической кампании Нижнего Новгорода 2025 года.