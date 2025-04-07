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Искусство

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«У нас все по-настоящему»: в «Севкабель Порту» повесили арт-объекты с нижегородской символикой

Рамки трех зеркал, созданных мастерской «Ресурс 52» из керамической плитки, имитируют старинные изразцы. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Севкабель Порта». Фото: Сергей Петров

Экспозиция под открытым небом на набережной общественно-культурного пространства «Севкабель Порт» пополнилась двумя объектами из серии «У нас все по-настоящему». А третий можно найти во дворе Искабеля. Работы посвящены теме сохранения культурного наследия Нижегородской области и вдохновлены ее символикой. Название проекта отсылает к слогану туристической кампании Нижнего Новгорода 2025 года.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Севкабель Порта». Фото: Сергей Петров
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Севкабель Порта». Фото: Сергей Петров

Основой первого зеркала с ладьей стал герб Городца — одного из древнейших городов региона, известного кораблестроением и судопроизводством. Рамка с изображением птицы отсылает к Арзамасу, прозванному императрицей Екатериной II «гусиной столицей». Красный олень с третьего арт-объекта сошел с герба Нижнего Новгорода.

Серия — это совместный проект «Севкабель Порта», офиса «Центр 800» и нижегородской мастерской «Ресурс 52».

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