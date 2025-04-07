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Искусство

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В ЕУ показали рисунки, объекты и тексты экс-архитектора и реставратора Эрмитажа Сергея Мишина

В экспозиции — урбанистические хайлайты: материалы к проектам навигации для Елагина острова, «офиса архитектора».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЕУ. Фото: Алексей Сапронов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЕУ. Фото: Алексей Сапронов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЕУ. Фото: Алексей Сапронов

Персональная выставка петербургского архитектора Сергея Мишина «Проект проекта» открылась на третьем этаже Европейского университета. Экспозиция представляет внутреннюю «кухню» архитектора: от замысла к реализации. Визуальный ряд дополняется графическими листами из серий «Башни» и «Палимпсесты», страницами из поисковых блокнотов.

Выставка подготовлена при участии студентов Школы искусств и культурного наследия Европейского университета, а дизайн выставки создан самим Сергеем Мишиным совместно с Владимиром Петросяном.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЕУ. Фото: Алексей Сапронов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЕУ. Фото: Алексей Сапронов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЕУ. Фото: Алексей Сапронов

Сергей Мишин (1955 год) — петербургский архитектор. В 1985–2008 годах работал архитектором Государственного Эрмитажа, занимался исследованием и реставрацией эрмитажных зданий, в 2010–2012 преподавал архитектурное проектирование в СПбГАСУ. С 2008 года — руководитель архитектурного бюро Studio Mishin. Работы архитектора находятся в Петербурге, Вырице и в Испании.Мишин — победитель международных конкурсов «Архиграфика» (2013), Surface Design Award (2016), Opengap (2016), лауреат Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре (2016), премий «Золотой Трезини» (2018), ARСHIWOOD (2019).

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЕУ. Фото: Алексей Сапронов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЕУ. Фото: Алексей Сапронов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЕУ. Фото: Алексей Сапронов

Посетить выставку можно бесплатно, но по предварительной регистрации. 

Персональная выставка «Проект проекта. Рисунки и тексты архитектора Сергея Мишина» открыта с 1 апреля по 31 мая в  Европейском университете на Шпалерной улице, 1.

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