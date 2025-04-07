В ЕУ показали рисунки, объекты и тексты экс-архитектора и реставратора Эрмитажа Сергея Мишина

В экспозиции — урбанистические хайлайты: материалы к проектам навигации для Елагина острова, «офиса архитектора».
Персональная выставка петербургского архитектора Сергея Мишина «Проект проекта» открылась на третьем этаже Европейского университета. Экспозиция представляет внутреннюю «кухню» архитектора: от замысла к реализации. Визуальный ряд дополняется графическими листами из серий «Башни» и «Палимпсесты», страницами из поисковых блокнотов.
Выставка подготовлена при участии студентов Школы искусств и культурного наследия Европейского университета, а дизайн выставки создан самим Сергеем Мишиным совместно с Владимиром Петросяном.
Сергей Мишин (1955 год) — петербургский архитектор. В 1985–2008 годах работал архитектором Государственного Эрмитажа, занимался исследованием и реставрацией эрмитажных зданий, в 2010–2012 преподавал архитектурное проектирование в СПбГАСУ. С 2008 года — руководитель архитектурного бюро Studio Mishin. Работы архитектора находятся в Петербурге, Вырице и в Испании.Мишин — победитель международных конкурсов «Архиграфика» (2013), Surface Design Award (2016), Opengap (2016), лауреат Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре (2016), премий «Золотой Трезини» (2018), ARСHIWOOD (2019).
Посетить выставку можно бесплатно, но по предварительной регистрации.
Персональная выставка «Проект проекта. Рисунки и тексты архитектора Сергея Мишина» открыта с 1 апреля по 31 мая в Европейском университете на Шпалерной улице, 1.
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