В ЕУ показали рисунки, объекты и тексты экс-архитектора и реставратора Эрмитажа Сергея Мишина

Персональная выставка петербургского архитектора Сергея Мишина «Проект проекта» открылась на третьем этаже Европейского университета. Экспозиция представляет внутреннюю «кухню» архитектора: от замысла к реализации. Визуальный ряд дополняется графическими листами из серий «Башни» и «Палимпсесты», страницами из поисковых блокнотов.

Выставка подготовлена при участии студентов Школы искусств и культурного наследия Европейского университета, а дизайн выставки создан самим Сергеем Мишиным совместно с Владимиром Петросяном.