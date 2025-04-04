Лот дня: фарфоровый сервиз «Городок» с росписью Кандинского выставлен на торги «Литфонда»

Раздел живописи и графики собрал произведения модернистов и советских художников. В частности, в аукционе принимает участие парижский альбом ксилографий Василия Кандинского 1909 года — долгое время художник считал эту работу своей визитной карточкой. Серия из пяти листов представляет композиции, вдохновленные русским фольклором: «Всадники», «Птицы», «Церковь», «Березы» и «Женщины к лесу». «Кандинский. Ксилографии (Kandinsky. Xylographies)» представлен на торгах за 120 тысяч рублей.

В топе лотов также зимний пейзаж с церковью «Суздаль» 1978 года кисти Ильи Глазунова — живописца (в основном портретиста), графика и театрального художника. Картина происходит из собрания советского дипломата и министра иностранных дел Андрея Громыко. Лидирующая ставка — 380 тысяч рублей.

Среди редкостей, представленных «Литфондом», — редчайшая живописная работа Василия Ситникова «Поле. Утренний туман» 1970 года. Творческое наследие художника, яркого представителя послевоенного «неофициального искусства», остается не систематизировано, на аукционах появляются редкие его работы. Педагогическая система Ситникова стала платформой для целого ряда известных мастеров: Владимира Вейсберга, Александра Харитонова и других. Пастельный пейзаж представлен за 900 тысяч рублей.