Лот дня: фарфоровый сервиз «Городок» с росписью Кандинского выставлен на торги «Литфонда»

Важный факт: чайная пара происходит из частной коллекции архитектора Ноя Троцкого.
Василий Кандинский, Чашка с блюдцем «Городок». СССР, Государственный фарфоровый завод (ГФЗ), 1922 год
Среди других хайлайтов: редчайшая деконструктивная вазочка «Футуристическая» ключевого мастера «агитационного фарфора», зимняя пастораль Ильи Глазунова и оригинальная чернильница из кабинета Великого князя Владимира Александровича. Выбрали для вас (субъективно!) самые интересные лоты предстоящего аукциона.
Фарфоровый сервиз «Городок» 1922 года с росписью Василия Кандинского выставят на торгах аукционного дома «Литфонд» 5 апреля вместе с другими редкостями декоративно-прикладного искусства, живописи и графики. Аналогичная роспись известна на чайных парах из собрания С аналогичной росписью известна только одна чашка с блюдцем из собрания Государственного Исторического музея. Лот представлен по лидирующей ставке в 1,4 млн рублей.
К изделиям ГФЗ также относится редчайшая вазочка «Футуристическая» 1919 года скульптора и фарфористки Натальи Данько. У экспоната деконструктивный объем — смешенная из разных реалистических форм, в том числе серпа и шестерни. Известно, что роспись вазы не была завершена — встречается аналогичная форма вазы с яркой многоцветной росписью. Ваза экспонировалась в 1919 году на петроградской выставке фарфоровых изделий. Лидирующая ставка лота — 1,3 млн рублей.
Мстислав Добужинский, Елизавета Потапова. Предметы из сервиза «Четыре возраста»: кофейник, сливочник, сахарница, салфетница, две чашки с блюдцами, 1923 год
Еще одним хайлайтом предстоящих торгов стал сервиз графика и известного театрального сценографа Мстислава Добужинского «Четыре возраста», состоящий из кофейника, сливочника, сахарницы, салфетницы, двух чашек с блюдцами. Предметы происходят из собрания известного коллекционера искусства, кинорежиссера Соломона Шустера. Лот представлен с лидирующей ставкой в 1,4 млн рублей.
Раздел живописи и графики собрал произведения модернистов и советских художников. В частности, в аукционе принимает участие парижский альбом ксилографий Василия Кандинского 1909 года — долгое время художник считал эту работу своей визитной карточкой. Серия из пяти листов представляет композиции, вдохновленные русским фольклором: «Всадники», «Птицы», «Церковь», «Березы» и «Женщины к лесу». «Кандинский. Ксилографии (Kandinsky. Xylographies)» представлен на торгах за 120 тысяч рублей.
В топе лотов также зимний пейзаж с церковью «Суздаль» 1978 года кисти Ильи Глазунова — живописца (в основном портретиста), графика и театрального художника. Картина происходит из собрания советского дипломата и министра иностранных дел Андрея Громыко. Лидирующая ставка — 380 тысяч рублей.
Среди редкостей, представленных «Литфондом», — редчайшая живописная работа Василия Ситникова «Поле. Утренний туман» 1970 года. Творческое наследие художника, яркого представителя послевоенного «неофициального искусства», остается не систематизировано, на аукционах появляются редкие его работы. Педагогическая система Ситникова стала платформой для целого ряда известных мастеров: Владимира Вейсберга, Александра Харитонова и других. Пастельный пейзаж представлен за 900 тысяч рублей.
Чернильница, принадлежавшая Великому князю Владимиру Александровичу, «Братья Грачевы», 1909-1917 года
На торгах можно увидеть и оригинальную серебряную (с хрустальной вазочкой) чернильницу фирмы «Братья Грачевы», некогда принадлежавшую Великому князю Владимиру Александровичу. Предмет находился во Владимирском дворце в Петербурге, а далее был частью собрания сына Великого князя Кирилла Владимировича. Чернильница была куплена на аукционе Olivier Coutau-Begari в 2008 году. Лот представлен по лидирующей ставке в 700 тысяч рублей.
18+
Комментарии (0)