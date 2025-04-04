Осторожно: они следят за тобой! В DiDi Gallery соберут зооморфные 3D скульптуры Влада Муханова «Мимикрия»

Это разговор о социальности и поиске своего места в мире.
«Мимикрия» петербургского художника Влада Муханова с 12 апреля заполнит пространство DiDi Gallery разноразмерными зооморфными скульптурами, созданными с помощью 3D-печати и бронзового литья. Экспозиция представит две серии: «Наблюдателей» и «Солнечных зайчиков».
Скульптуры из серии «Наблюдатели» уже знакомы петербургской публике. Ранее они стали частью выставочного перформанса в музее городской скульптуры «Невский, 19». Расположенные в пяти оконных витринах скульптуры буквально следили за прохожими на оживленной улице. Абстрактно-зооморфные объекты отражают влияние окружающей среды на наше поведение. Главным образом, их позы демонстрируют реакцию на изменяющиеся обстоятельства, а названия, выполненные в виде случайных чисел на разных языках, подчеркивают универсальность и многообразие культур.
«Солнечные зайчики», созданные в 2024 году в технике 3D-печати из легкого пластика с применением тонкой пластины зеркальной бронзы, выполнены по принципу «неваляшек». Скульптуры украшены зеркалами, которые отражают окружающий мир, буквально копируя его.
Выставка — это метафора социальных отношений и авторский взгляд на то, как люди подражают друг другу. В своей работе Муханов опирается на теорию мимикрии французского философа Роже Кайуа. По его мнению, мимикрия или имитация – это способность человека временно принять новую роль, отказавшись от привычной идентичности. Такой процесс позволяет через игру и подражание лучше понять как себя, так и окружающую действительность.
Художник для blazar в 2023 году:
Если говорить про саму форму и наполнение серии «Наблюдатели», то они напоминают некие организмы живых и бесформенных существ. Непонятно, где у них руки, ноги, куда они двигаются. Они аморфные и при этом у них вместо лица зеркальные поверхности, которые отражают окружение и заимствуют его для себя. Получается пустота, которую они пытаются заполнить за счет окружения. Пустое наблюдение. Мне кажется, что эта серия началась, когда появилась ситуация с коронавирусом. Люди перестали анализировать и пропускать информацию через себя. Вместо этого они стали отражать какую-то позицию, которая им была более близка.
Влад Муханов — петербургский скульптор, обращается к станковым и монументальным формам. Окончил Академию художеств имени Репина, обучался в московской школе фотографии и мультимедиа имени Родченко. Свои работы создает из различных материалов: бронзы, камня и полимеров. Часто объединяет современные технологии (3D печать) и природные материалы. Участвует в персональных и групповых выставках в ЦВЗ «Манеж», DiDi Gallery, One's Mind Gallery, ярмарке 1703.
DiDi Gallery — выставочное пространство в Петербурге, основанное в 2003 году коллекционером Ревазом Жванией. Первые 10 лет галерея освещала андеграундных художников Москвы и Ленинграда, а в последние году в основном представляет современных авторов.
Персональная выставка Влада Муханова «Мимикрия» открыта с 12 апреля по 8 июня 2025 года в DiDi Gallery на Большом проспекте, 62.
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