Осторожно: они следят за тобой! В DiDi Gallery соберут зооморфные 3D скульптуры Влада Муханова «Мимикрия»

«Мимикрия» петербургского художника Влада Муханова с 12 апреля заполнит пространство DiDi Gallery разноразмерными зооморфными скульптурами, созданными с помощью 3D-печати и бронзового литья. Экспозиция представит две серии: «Наблюдателей» и «Солнечных зайчиков».

Скульптуры из серии «Наблюдатели» уже знакомы петербургской публике. Ранее они стали частью выставочного перформанса в музее городской скульптуры «Невский, 19». Расположенные в пяти оконных витринах скульптуры буквально следили за прохожими на оживленной улице. Абстрактно-зооморфные объекты отражают влияние окружающей среды на наше поведение. Главным образом, их позы демонстрируют реакцию на изменяющиеся обстоятельства, а названия, выполненные в виде случайных чисел на разных языках, подчеркивают универсальность и многообразие культур.

«Солнечные зайчики», созданные в 2024 году в технике 3D-печати из легкого пластика с применением тонкой пластины зеркальной бронзы, выполнены по принципу «неваляшек». Скульптуры украшены зеркалами, которые отражают окружающий мир, буквально копируя его.

Выставка — это метафора социальных отношений и авторский взгляд на то, как люди подражают друг другу. В своей работе Муханов опирается на теорию мимикрии французского философа Роже Кайуа. По его мнению, мимикрия или имитация – это способность человека временно принять новую роль, отказавшись от привычной идентичности. Такой процесс позволяет через игру и подражание лучше понять как себя, так и окружающую действительность.