На Левашовском откроется выставка памяти Гели Писаревой — художницы, пережившей блокаду. Ее привезет галерея Фрола Буримского

«Там, за домом, вырос сад…» соберет живописные и скульптурные работы Гели Писаревой, которые представят в диалоге с произведениями участников объединения «Озерки — деревня художников», с которыми художница работала, выставлялась и дружила: Валерия Бытки, Александра Позина, Марины Спивак, Дмитрия Вердияну, а также ее последней ученицы Дарины Ромашевой.

Геля Писарева часто обращалась к красоте повседневности — ее живописные работы наполнены личными воспоминаниями, окружающими людьми и дорогими сердцу местами. Дочь Наталья, внук Иван, собака частые герои картин художницы. В экспозиции намеренно подсвечен семейный мотив — «особое пространство воспоминаний». Произведения Гели Писаревой будут сопровождаться историями родственников и друзей.

В Котельной скульптуры художницы будут соседствовать с работами Позина, Бытки, Вердияну и Спивак. В рамках экспозиции покажут также редкую каменную скульптуру Писаревой последних лет.

Выставка «Там, за домом, вырос сад…» в память о художнице, пережившей блокаду Ленинграда и ушедшей из жизни в июле 2024 года, откроется 10 апреля в Гостиной и Котельной Левашовского Хлебозавода. Это совместный проект Flor et Lavr Gallery дизайнера Фрола Буримского и школы Masters Полины Бондаревой.