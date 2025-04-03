На Левашовском откроется выставка памяти Гели Писаревой — художницы, пережившей блокаду. Ее привезет галерея Фрола Буримского

Экспозиция, как отмечают создатели, не носит ретроспективный характер, скорее представляет собой «живую историю о художнице, ее мире и людях, которые были рядом».
«Там, за домом, вырос сад…» соберет живописные и скульптурные работы Гели Писаревой, которые представят в диалоге с произведениями участников объединения «Озерки — деревня художников», с которыми художница работала, выставлялась и дружила: Валерия Бытки, Александра Позина, Марины Спивак, Дмитрия Вердияну, а также ее последней ученицы Дарины Ромашевой.
Геля Писарева часто обращалась к красоте повседневности — ее живописные работы наполнены личными воспоминаниями, окружающими людьми и дорогими сердцу местами. Дочь Наталья, внук Иван, собака частые герои картин художницы. В экспозиции намеренно подсвечен семейный мотив — «особое пространство воспоминаний». Произведения Гели Писаревой будут сопровождаться историями родственников и друзей.
В Котельной скульптуры художницы будут соседствовать с работами Позина, Бытки, Вердияну и Спивак. В рамках экспозиции покажут также редкую каменную скульптуру Писаревой последних лет.
Выставка «Там, за домом, вырос сад…» в память о художнице, пережившей блокаду Ленинграда и ушедшей из жизни в июле 2024 года, откроется 10 апреля в Гостиной и Котельной Левашовского Хлебозавода. Это совместный проект Flor et Lavr Gallery дизайнера Фрола Буримского и школы Masters Полины Бондаревой.
Галина «Геля» Писарева (1933 – 2014 года) — советский и российский скульптор, живописец, график. Родилась в Ленинграде, окончила факультет скульптуры Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР. Художница обращалась к повседневной жизни, простые моменты ежедневной работы, чаще изображала человека в лоне природы. С 1991 года входила в арт-объединение «Деревня художников» в Шувалово-Озерках, членами которого также являются Лев Сморгон, Дмитрий Каминкер, Марина Алексеева.Работы Гели Писаревой входят в коллекции Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Русского музея, Государственного музея городской скульптуры, ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербургского музея игрушки, Санкт- Петербургского музея кукол, Тюменского областного музея изобразительных искусств, а также в частные коллекции в России и за рубежом.
Flor et Lavr Gallery — московский выставочный поп-ап проект, миссия которого — продвижение признанных и молодых художников из России и Средней Азии. Основатель галереи — Фрол Буримский, дизайнер, бренд-менеджер, лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Выставка «Там, за домом, вырос сад…» открыта с 10 апреля по май 2025 года в Левашовском Хлебозаводе на Барочной улице, 6А.
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