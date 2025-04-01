В работах Свешникова гармонично соединились многолетный опыт живописца и тяга к экспериментам: «Для меня фотоаппарат – это то же самое, что офортный станок», — делился фотограф.
Выставка «Несгоревшие сны» Сергея Свешникова охватит более 30 лет творческого достояния легенды ленинградского андеграунда. В экспозицию войдут серии городских пейзажей, фрагменты будней и портреты творческого окружения — художников, музыкантов, ученых: всей петербургской интеллигенции.
«Ряд кадров будто лишены физического измерения и перекликаются с эпизодами снов в авторском кино. Кажется, Сергей использует реальность, ее пространственно-временные измерения, чтобы трансформировать в выразительную пластическую конструкцию», — рассказывают в пресс-службе Art of Foto.
Искусствовед и художник о фотографе:
Эта свобода, с которой Свешников обращается с фотографией на всех этапах производства снимка, по-видимому, объясняется тем, что он относится к фотографии как средству создания художественного образа, а не как к цели, самодостаточной самой по себе. Фотография как средство нередко игнорирует и нарушает традиционные параметры «хорошей» фотографии – резкость, контрастность, тональность, текстура, для создания живописности, яркости, экспрессивности художественного образа.Свешников снимал много и постоянно. Но прямую фотографию выставлял крайне редко. Ему нужно было замаскировать документальную основу, трансформировать ее, преобразовать фотографическую реальность в художественную.
Сергей Свешников (1959–2012) — ленинградский и петербургский фотограф и художник. Поворотным моментом в биографии Свешникова стало знакомство с творчеством Энди Уорхола. Потрясенный его фотоработами, Сергей берет в руки камеру и начинает снимать. Учится у одного из ведущих фотографов города Олега Бахарева, а после — работает на Ленинградской студии научно-популярных фильмов. При его участии было снято более двадцати документальных лент. С 2007 по 2011 годы Свешников сотрудничал с «Росфото», вел мастер-классы по ручным техникам печати, создавал художественные проекты. Автор пятнадцати персональных и участник более чем пятидесяти коллективных выставок в России и за рубежом. Работы фотографа находятся в собрании «Росфото», Зверевского центра современного искусства (Москва), а также в музеях и частных коллекциях Германии, Испании, Франции, Шотландии.
Выставка «Несгоревшие сны. Фотографии Сергея Свешникова» открыта с 4 по 27 апреля 2025 года в галерее Art of Foto на Большой Конюшенной улице, 1.
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