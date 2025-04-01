Сергей Свешников (1959–2012) — ленинградский и петербургский фотограф и художник. Поворотным моментом в биографии Свешникова стало знакомство с творчеством Энди Уорхола. Потрясенный его фотоработами, Сергей берет в руки камеру и начинает снимать. Учится у одного из ведущих фотографов города Олега Бахарева, а после — работает на Ленинградской студии научно-популярных фильмов. При его участии было снято более двадцати документальных лент. С 2007 по 2011 годы Свешников сотрудничал с «Росфото», вел мастер-классы по ручным техникам печати, создавал художественные проекты. Автор пятнадцати персональных и участник более чем пятидесяти коллективных выставок в России и за рубежом. Работы фотографа находятся в собрании «Росфото», Зверевского центра современного искусства (Москва), а также в музеях и частных коллекциях Германии, Испании, Франции, Шотландии.

Выставка «Несгоревшие сны. Фотографии Сергея Свешникова» открыта с 4 по 27 апреля 2025 года в галерее Art of Foto на Большой Конюшенной улице, 1.

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