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Искусство

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Микеланджело, мода и Кандинский: Эрмитаж поделился выставочными планами на апрель

Цикл апрельских выставок расскажет о декоративно-прикладном искусстве разных эпох, российской и зарубежной живописи и рисунке, а также отметит 550-летие Микеланджело.

Вера Бакастова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Вера Бакастова

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

В апреле Эрмитаж представит шесть временны экспозиций в гловном музейном комплексе в Петербурге и в Выборге.

Серия откроется 12 апреля экспозицией в Красном зале-трансформере Главного штаба — «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой Эрмитаже» приурочена к 100-летию Международной выставки декоративных искусств и художественной промышленности, прошедшей в Париже в 1925 году. Выставка покажет работы в эстетике ар-деко фарфористки Веры Бакастовой.

16 апреля в Главном штабе покажут «Импровизацию № 217. "Серый овал"» Василия Кандинского из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Выставка одного экспоната откроет цикл «Музеи России в Эрмитаже», цель которого подсветить коллекцию региональных музеев.

Микеланджело, "Скорчившийся мальчик", 1530-1534 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Микеланджело, "Скорчившийся мальчик", 1530-1534 года

23 апреля в Малой церкви Зимнего дворца откроется выставка «"…Блеск кристалла и тонкость граней…". Русское стекло XVIII – начала XX века, с резьбой и гравировкой». Проект представит эволюцию искусства резьбы по стеклу в императорской России и соберет многообразие приемов обработки стеклянных поверхностей.

25 апреля в Пикетном зале Зимнего дворца стартует масштабная выставка «Божественный Микеланьоло» — к 550-летию со дня рождения гения Ренессанса. Экспозиция соберет работы скульпторов и живописцев, творивших под впечатлением от работ гениального мастера, вокруг единственного произведения Микеланджело в России — «Скорчившегося мальчика».

Франсуа Перрье, "Геркулес среди богов Олимпа"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Франсуа Перрье, "Геркулес среди богов Олимпа"

26 апреля в «Эрмитаж — Выборг» откроется выставка «"Между Марсом и Венерой". Искусство Франции XVII века», которая охватит около 40 картин французских художников XVII века из собрания Государственного Эрмитажа.

30 апреля в Манеже Малого Эрмитажа покажут «Упакованные грезы» — выставку про моду ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева. В основе — микс работ западноевропейских модельеров и шедевров эрмитажного собрания живописи и рисунка.

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