Микеланджело, мода и Кандинский: Эрмитаж поделился выставочными планами на апрель

В апреле Эрмитаж представит шесть временны экспозиций в гловном музейном комплексе в Петербурге и в Выборге.

Серия откроется 12 апреля экспозицией в Красном зале-трансформере Главного штаба — «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой Эрмитаже» приурочена к 100-летию Международной выставки декоративных искусств и художественной промышленности, прошедшей в Париже в 1925 году. Выставка покажет работы в эстетике ар-деко фарфористки Веры Бакастовой.

16 апреля в Главном штабе покажут «Импровизацию № 217. "Серый овал"» Василия Кандинского из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Выставка одного экспоната откроет цикл «Музеи России в Эрмитаже», цель которого подсветить коллекцию региональных музеев.