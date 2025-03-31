Персональный проект предваряет презентация каталога работ художника. 3 апреля автор совместно основательницами галереи Ольгой Профатило и Юлией Вяткиной представит издание и подробнее расскажет о выставке.
Вадим Михайлов, "Смирительная рубашка", 2025 год
Образ выставки «Чертополох, лягушка и дубовый шкаф» с работами Вадима Михайлова выстроен вокруг экспозиционного пространства – дубовой гостиной Французского института. Вслед за мастером фантастических миров, британским писателем Клайвом Льюисом (автором цикла «Хроники Нарнии»), художник обращает внимание на предметный мир и наделяет быт новыми смыслами. Так, отделанное деревянными панелями пространство Французского института напомнило Михайлову кадр из детства — бабушкин платяной шкаф. Творчество художника неразрывно связано с переосмыслением личного опыта и воспоминаний: апсайклинг-артобъекты создаются из предметов, которые буквально «зовут» Михайлова к новому прочтению.
Умозрительная ностальгия по детству в рамках выставки встречается с современными тенденциями и постапокалиптическими сказочными мотивами, раскрывая монолог о ролях, которые человек меняет на протяжении жизни. «Чертополох, лягушка и дубовый шкаф» подскажет, что скрывается за универсальным маленьким черным платьем, детскими нарядами, смирительной рубахой и предметами интерьера, а также предложит новые способы архивирования памяти.
Вадим Михайлов — художник из Перми, работает в технике сграффито. Окончил обучение в студии Павлюкевича и Селиванова, а также школе современного искусства «Арт-политика». В своих работах вдохновляется образами фольклора. Персональные выставки художника проходят с 2012 года, а среди самых известных площадок в арсенале автора: MYTH Gallery и Дом Радио. Произведения художника хранятся в собрании музея современного искусства PERMM (Пермь), Музея AZ (Москва), Kozlov Collection (Москва), а так же в частных российских и зарубежных коллекциях.
Персональная выставка Вадима Михайлова «Чертополох, лягушка и дубовой шкаф» открыта с 4 по 30 апреля в Медиатеке Французского института в Петербурге на Невском проспекте, 12.
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