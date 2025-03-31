Образ выставки «Чертополох, лягушка и дубовый шкаф» с работами Вадима Михайлова выстроен вокруг экспозиционного пространства – дубовой гостиной Французского института. Вслед за мастером фантастических миров, британским писателем Клайвом Льюисом (автором цикла «Хроники Нарнии»), художник обращает внимание на предметный мир и наделяет быт новыми смыслами. Так, отделанное деревянными панелями пространство Французского института напомнило Михайлову кадр из детства — бабушкин платяной шкаф. Творчество художника неразрывно связано с переосмыслением личного опыта и воспоминаний: апсайклинг-артобъекты создаются из предметов, которые буквально «зовут» Михайлова к новому прочтению.

Умозрительная ностальгия по детству в рамках выставки встречается с современными тенденциями и постапокалиптическими сказочными мотивами, раскрывая монолог о ролях, которые человек меняет на протяжении жизни. «Чертополох, лягушка и дубовый шкаф» подскажет, что скрывается за универсальным маленьким черным платьем, детскими нарядами, смирительной рубахой и предметами интерьера, а также предложит новые способы архивирования памяти.