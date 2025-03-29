В Эрмитаже показали отреставрированную картину XVI века

На картине отчетливо проявился замок на возвышении. Исследователи предполагают, что это может быть знаменитый остров-крепость Мон Сен-Мишель во Франции. Специалисты Эрмитажа работали с картиной так, чтобы их вмешательство было минимальным и обратимым. Это значит, что, восполняя живописные утраты, реставраторы использовали материалы, которые при необходимости можно удалить.

«Уже в мае результаты реставрации будут представлены на выставке «Три нидерландские Мадонны. К завершению реставрации» в Аполлоновом зале. После этого картина вернется на постоянную экспозицию – в залы нидерландской живописи», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

Картина, созданная в 1524 году для собора Святого Донациана в Брюгге, имеет сложную историю. Она была спасена в период иконоборчества, спрятана за фальшстеной и обнаружена лишь в конце XVIII века. В XIX веке произведение было приобретено для коллекции Эрмитажа.