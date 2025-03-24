Алексей Лука, Дмитрий Аске и еще 11 резидентов Ruarts покажут свои работы в «Стрит-арт хранении»

«Сотрудничество с Ruarts подчеркивает значимость этих художников в контексте современного искусства. Для них галерея выходит за рамки простого выставочного пространства; она становится площадкой для диалога между свободой улицы и рефлексией институционального искусства», — отмечают кураторы выставки.

Совместный выставочный проект «13» «Стрит-арт хранения», галереи Ruarts и Inloco пройдет с 5 апреля по 10 мая в «Стрит-арт хранении».

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