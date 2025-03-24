18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Алексей Лука, Дмитрий Аске и еще 11 резидентов Ruarts покажут свои работы в «Стрит-арт хранении»

Проект станет своего рода срезом искусства московской «уличной волны»: каждый из 13 художников-участников выставки прошел путь от стрит-арта к институциональному признанию, сохраняя при этом связь с истоками.

Nootk, "Wild Style". Диптих, 2022 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Nootk, "Wild Style". Диптих, 2022 год

Илья Slack, Petro, Кирилл Ашастин и Nazar ISSUE исследуют форму и цвет. Алексей Лука и Иван Найнти работают с найденными материалами, преобразовывая их в новые смыслы. Егор Giwe — художник, который поэтизирует жизнь улиц и активно использует в своих работах стразы. 0331с и Гриша через графику рассказывают истории, которые начинаются на стенах и потолках «заброшек» и продолжаются в воображении. Алексей Партола более 10 лет исследует культуру граффити в проекте «Части стен». Художник Nootk объединяет в своем стиле влияние уличной культуры с интересами в области иллюстрации и мультипликации. А Марат Morik и Дмитрий Аскé — авторы, известные широко за пределами стрит-арт сообщества и получившие международное признание как муралисты.

Алексей Лука, "Содержимое ящика номер 4". 2023 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Алексей Лука, "Содержимое ящика номер 4". 2023 год

Алексей Партола, "Проект Части Стен. №4". 2018 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Алексей Партола, "Проект Части Стен. №4". 2018 год

Ашастин Кирилл, "Warm Place". 2023 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Ашастин Кирилл, "Warm Place". 2023 год

Гриша, без названия. 2020 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Гриша, без названия. 2020 год

Дмитрий Аске, "Мать звезд". 2020 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Дмитрий Аске, "Мать звезд". 2020 год 

Иван Найнти, "Вираж I". 2022 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Иван Найнти, "Вираж I". 2022 год

Илья Slak (Aesthetics group). 2018-2019
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Илья Slak (Aesthetics group). 2018-2019

Марат Морик, "Созревание". 2016 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Марат Морик, "Созревание". 2016 год

ISSUE Nazar, "Offhand series 22". 2024 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

ISSUE Nazar, "Offhand series 22". 2024 год

Giwe, "Мальдивы". 2023 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Giwe, "Мальдивы". 2023 год

0331c, "Ветви". 2017 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

0331c, "Ветви". 2017 год

Petro, "System 4". 2024 год
Изображение предоставлено пресс-службой "Стрит-арт хранения"

Petro, "System 4". 2024 год

«Сотрудничество с Ruarts подчеркивает значимость этих художников в контексте современного искусства. Для них галерея выходит за рамки простого выставочного пространства; она становится площадкой для диалога между свободой улицы и рефлексией институционального искусства», — отмечают кураторы выставки.

Совместный выставочный проект «13» «Стрит-арт хранения», галереи Ruarts и Inloco пройдет с 5 апреля по 10 мая в «Стрит-арт хранении».

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: