Алексей Лука, Дмитрий Аске и еще 11 резидентов Ruarts покажут свои работы в «Стрит-арт хранении»

Проект станет своего рода срезом искусства московской «уличной волны»: каждый из 13 художников-участников выставки прошел путь от стрит-арта к институциональному признанию, сохраняя при этом связь с истоками.
Nootk, "Wild Style". Диптих, 2022 год
Илья Slack, Petro, Кирилл Ашастин и Nazar ISSUE исследуют форму и цвет. Алексей Лука и Иван Найнти работают с найденными материалами, преобразовывая их в новые смыслы. Егор Giwe — художник, который поэтизирует жизнь улиц и активно использует в своих работах стразы. 0331с и Гриша через графику рассказывают истории, которые начинаются на стенах и потолках «заброшек» и продолжаются в воображении. Алексей Партола более 10 лет исследует культуру граффити в проекте «Части стен». Художник Nootk объединяет в своем стиле влияние уличной культуры с интересами в области иллюстрации и мультипликации. А Марат Morik и Дмитрий Аскé — авторы, известные широко за пределами стрит-арт сообщества и получившие международное признание как муралисты.
Алексей Лука, "Содержимое ящика номер 4". 2023 год
Алексей Партола, "Проект Части Стен. №4". 2018 год
Ашастин Кирилл, "Warm Place". 2023 год
Гриша, без названия. 2020 год
Дмитрий Аске, "Мать звезд". 2020 год
Иван Найнти, "Вираж I". 2022 год
Илья Slak (Aesthetics group). 2018-2019
Марат Морик, "Созревание". 2016 год
ISSUE Nazar, "Offhand series 22". 2024 год
Giwe, "Мальдивы". 2023 год
0331c, "Ветви". 2017 год
Petro, "System 4". 2024 год
«Сотрудничество с Ruarts подчеркивает значимость этих художников в контексте современного искусства. Для них галерея выходит за рамки простого выставочного пространства; она становится площадкой для диалога между свободой улицы и рефлексией институционального искусства», — отмечают кураторы выставки.
Совместный выставочный проект «13» «Стрит-арт хранения», галереи Ruarts и Inloco пройдет с 5 апреля по 10 мая в «Стрит-арт хранении».
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