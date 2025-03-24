Каким был «Августейший управляющий Русского музея»? Расскажут на выставке к 130-летию Георгия Романова

Великий князь был собирателем произведений искусства и нумизматом, а еще — первым управляющим Русского музея.
Георгий Михайлович Романов (1863-1919) — третий сын Великого князя Михаила Николаевича и Великой княгини Ольги Федоровны, внук Николая I и двоюродный дядя Николая II. В 1895 году он был назначен Августейшим управляющим Русского музея и находился в этой должности вплоть до марта 1917 года.Как отмечают в музее, его роль «невозможно переоценить»: Георгий Романов курировал пополнение собрания, фотофиксацию музейных предметов, каталогизацию и создание экспозиции.
А.А. Грилихес-сын. Медаль «В память открытия Музея императора Александра III». 1898. Серебро. Лицевая сторона
На выставке «Августейший управляющий Русского музея», которая откроется 27 марта в Михайловском дворце, расскажут о первых годах музея отечественного искусства и начале его формирования коллекции, которая сегодня насчитывает более 440 тысяч экспонатов. Около 73 тысячи из них составляют фонд нумизматики — это монеты, памятные медали, бумажные денежные знаки, ценные бумаги, награды, значки, жетоны, печати, восковые слепки и другие предметы.
«Георгий Михайлович был истинным любителем отечественной истории и искусства, чьей особой страстью была русская нумизматика. В 1909 году он завещал Русскому музею собрание монет и медалей, которое на тот момент являлось одним из крупнейших в стране. Экспозиция в Садовом вестибюле Михайловского дворца предоставляет гостям редкую возможность увидеть предметы из фонда нумизматики, в том числе серебряные медали XIX века, связанные с историей музея», — отмечают в Русском музее.
А. Шарфф. Медаль «Посетителю минцкабинета Великого князя Георгия Михайловича». Без даты (на гурте выбита дата: 1888). Серебро. Лицевая сторона
О главном увлечении Георгия Романова:
Нумизматикой Георгий Михайлович увлекся еще в юном возрасте, большую часть жизни занимаясь коллекционированием, изучением и систематизацией монет и медалей. В 1886 году вышел первый нумизматический труд Великого князя под названием «Описание и изображение некоторых редких монет моего собрания», а с 1888 года под эгидой и на средства Георгия Михайловича стало публиковаться капитальное многотомное издание «Корпус русских монет XVIII – XIX веков» (1888–1914). Нумизматическая коллекция Великого князя формировалась на протяжение трех десятилетий. К сожалению, во время Первой мировой войны великокняжеская коллекция была утрачена, в настоящее время часть ее находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне (США). После 1917 года музейное собрание нумизматики Русского музея воссоздавалось заново.
Книга с росписями членов царской семьи и почетных посетителей Русского музея. 07.03.1898 – 10.01.1917. В нижнем правом углу: Георгий (управляющий)
Выставка «Августейший управляющий Русского музея» будет открыта с 27 марта по 28 апреля 2025 года в Садовом вестибюле Михайловского дворца.
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