Каким был «Августейший управляющий Русского музея»? Расскажут на выставке к 130-летию Георгия Романова

На выставке «Августейший управляющий Русского музея», которая откроется 27 марта в Михайловском дворце, расскажут о первых годах музея отечественного искусства и начале его формирования коллекции, которая сегодня насчитывает более 440 тысяч экспонатов. Около 73 тысячи из них составляют фонд нумизматики — это монеты, памятные медали, бумажные денежные знаки, ценные бумаги, награды, значки, жетоны, печати, восковые слепки и другие предметы.

«Георгий Михайлович был истинным любителем отечественной истории и искусства, чьей особой страстью была русская нумизматика. В 1909 году он завещал Русскому музею собрание монет и медалей, которое на тот момент являлось одним из крупнейших в стране. Экспозиция в Садовом вестибюле Михайловского дворца предоставляет гостям редкую возможность увидеть предметы из фонда нумизматики, в том числе серебряные медали XIX века, связанные с историей музея», — отмечают в Русском музее.